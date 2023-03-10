黑色暴亂共10,297人被捕，其中2,928人正進行或完成司法程序，尚餘7,369人，當中836人被指涉及罪行相對嚴重會繼續調查，其餘6,000多人正納入警方早前說研究如何處理的計劃中。對此，倘當時設立特別法庭，倣效英美速審速判暴動案，便不會尾大不掉，也不會出現6,000多人「孭保」等待交審發落的不理想情況。

可是，法治香港是否可以因法庭拖延審訊的原因，有法不執，有罪不告，有意無意中實現了政府體系內外敵對勢力配合實現「法不責眾」的脫罪目標？倘如是，即用事實和政府行為預告反政府顛覆勢力，下次搞暴動必須把暴動規模和暴動人數加大倍增並逼爆法庭，那麼便可以有罪變無罪了。

「法不責眾」是與法治香港原則勢不兩立的，可狄姓議員用黑社會口脗要「擺平件事」，既不譴責暴徒，也不要求執法部門嚴肅認真追究刑責，把暴徒繩之以法，更公然以「復和」為名要挾政府，竟帶頭知法犯法，背叛作為立法者應必須叫市民尊法守法的責任，簡直豈有此理！

狄在接受傳媒訪問時表示：「建議政府要將社會運動的包袱放下，以寬容之心主動復和，除了干犯嚴重罪行的人得到法庭判決，其他的政府可寬鬆對待……如果這幾千人仍然在案，大家仍然不服氣，覺得政府仍沒有伸出橄欖枝，我認為無法『擺平』件事。」狄恍如扮黑社會大佬，要為暴徒同政府講數「擺平件事」。

倘港府還錯認是「社會運動」而非暴亂，還自認錯在「不復和」，如狄所說要放下「包袱」，放棄有罪必告，「以寬容之心」，「伸出橄欖枝」的話，請問李特首是港府挑事炮製黑色暴亂嗎？一步錯，便步步錯，港府必須澄清會同疑似黑社會大佬講數嗎？