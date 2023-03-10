上文提到生育孩子要靠觀念推動，不妨多作一點詮釋。現代人不欲生育，除了時代不同觀念有變，當中牽涉太多顧慮，亦有自私基因作祟。在農業社會，確實人多好辦事，農耕秋收在在要人。如今，「養兒防老」已靠不住，好多老人家，生命倒數時都未必有子女在身旁，皆因子女各散他國，未必趕得及見最後一面。

嗱！如果話養一個仔女要四百萬甚至六百萬元，咁你就一世都唔使旨意生小朋友。老朽那個年代，愈窮嘅家庭生得愈多，即使住木屋寮屋，也生好多小朋友！那時候冇工人姐姐，父母要搵食，做大嘅就湊細嘅，窮人嘅孩子早當家就係咁解，十歲八歲已經識煮飯、用火水爐，老朽就係咁長大！依家啲細路矜貴不在話下，父母又怕佢哋輸在起跑線，細細個已經要學鋼琴、小提琴、芭蕾舞、繪畫，兩文三語嫌唔夠，仲要加多科西班牙文、德文或日文！老朽那個年代，講句難聽啲，真係「賤吓賤吓賤大」！而這一輩的孩子，卻是縱吓縱吓縱大！

所以話，生多生少，未必同經濟有關，而係觀念須改變。上世紀70年代，家計會宣傳口號「一個嬌，兩個妙，三個吃不消，四個斷擔挑」深入民心，成功鼓勵唔少家庭節育；依家出生率低到谷底，政府又鼓勵大家多生育，說甚麼「可生一隊籃球隊」！有立法會議員甚至建議政府向每名新生嬰兒嘅父母提供二萬元現金資助，並研究引入累進式子女免稅額鼓勵生育。誘因愈多或許可以刺激到生育率，不過肯定唔會高！

要鼓勵生育，就要推動生育孩子嘅正面觀念，譬如老來有重病有人探；要人們改變觀念，不要只顧自己享受人生而唔肯湊仔，又驚冇自由又怕小朋友難管教易學壞，呢啲觀念唔改，生育率點都唔會高！