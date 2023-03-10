一輛由85歲司機駕駛的的士，日前由北角炮台山道直衝落斜，打保齡式撞傷多名途人，再次喚起社會對的士司機高齡化和相關交通意外的關注，對政府多年來未有妥善處理問題深感不滿。事後有傳媒統計，單計今年頭兩個多月，最少已發生7宗涉及70歲或以上的士司機的交通意外，其中一名87歲司機更在短短9日之內發生了3宗意外。

筆者一向關注香港的交通安全問題，早於炮台山道意外發生前，已向立法會申請提出質詢，要求政府交代相關數字和政策，包括過去5年涉及的士的交通意外宗數、其佔整體交通意外的比例、涉事司機的年齡數據、當局採取了甚麼措施應對的士司機人手短缺和高齡化問題，以及會否推動業界善用科技，以協助年長司機駕駛和減少相關意外。

據報，現時70歲或以上的商用車司機，須取得「體格檢驗證明書」才能為駕駛執照續期。不少人質疑有關體檢要求過於寬鬆，有必要提高檢驗的門檻和密度。也有人建議參照內地和一些海外地區做法，硬性規定超過某個年齡就不能駕駛的士等公共交通工具。但亦有人憂慮，的士行業現已嚴重人手不足，收緊相關規定不但影響部分司機生計和車主的收入，還會令市民更難截到的士。

筆者認為，相對部分人的收入和使用的士的方便程度，人的生命和安全肯定更為重要。例如現時公共巴士的司機就設有退休年齡，理由是巴士載客量多，車身又大又重，一旦發生意外，可能造成嚴重傷亡。的士每一架車的載客量雖然少於巴士，但以佔用路面的長度和時間、整體意外的數目來衡量，對途人的威脅不一定比巴士低，政府不能坐視不理！

對於的士行業的人手不足問題，其實並非一朝一夕的事，一方面與香港人口老化和整體勞動力不足有關，另一方面亦有行業獨特原因，包括其個體戶營運模式，車主、車行和司機之間的鬆散關係，缺乏統一的服務標準、質素認證及賞罰制度，導致不同司機的駕駛技術和態度可以相差甚遠，令監管難度增加。

當好的司機得不到獎勵，服務差的司機難以被懲罰及淘汰，再加上網約車、白牌車，以至鐵路服務不斷改善帶來的競爭，自然令新人不願入行，年輕力壯的司機希望轉行，整體行業水平不斷走下坡。

曾幾何時，內地的的士服務質素也是差強人意，但經過當局大力改革，引入車隊式、集體式經營，以及廣泛應用電子支付、衞星導航及網約服務等科技，成功提升了整個行業的形象和質素。特區政府近年亦曾提出優質的士、專營的士等改革建議，希望引入多元收費模式和集團式經營，但可能因部分既得利益者反對、官員遇難避事及立法會拉布問題等而未能成事。希望經過連場意外和社會環境的轉變，政府和業界都能下定決心，從速改善和改革，為市民帶來優質、安全和現代化的服務。