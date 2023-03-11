功夫茶：內地客單車被偷　治安差香港蒙羞

魯迅喺《狂人日記》中問：「從來如此，便對麼？」確實，世事無絕對，只有真情趣。大家聽過英國數學家、哲學家羅素嘅「火雞悖論」嗎？且讓功夫茶略陳述之：話說一頭生於農村嘅火雞，自呱呱落地起，每朝早9點，農夫就會嚟餵佢，風雨不改，一年365日均如是。過了幾年，火雞歸納出結論：每日早上9點，農夫必來餵我。之但係某年嘅聖誕節前夕，農夫來了，並非如常餵佢，而係捉佢去生劏並烹做聖誕大餐！阿哥，個故事話畀大家知：信念並不可靠！從來如此，便對嗎？又舉多個實例，本報仁義廣施，以為種善因得善果，愛國愛港，惟回歸至今咪又係贏得港府多個部門打壓！

呢！功夫茶之所以諗起呢則「火雞悖論」，就係睇咗東網一段視頻。一名擁有逾百萬粉絲嘅內地網紅「潮汕阿秋（騎行中國）」，佢老哥自2019年起騎單車於內地遊歷，並上載視頻到抖音，吸引大批網民欣賞。「潮汕阿秋」幾日前帶同單車抵港，並喺星期二即7號起將單車鎖喺旺角亞皆老街與花園街交界行人路鐵欄。至9號下午，阿秋返回擬取車，發現單車失去，鐵欄上剩下被剪斷嘅單車鎖鏈，「潮汕阿秋」霎時變「潮州怒漢」，於片中用潮汕腔「煲冬瓜」激昂怒吼：我在中國騎了32個省份（省區市），走了3年多，一直單車都沒有被別人偷，沒想到來到香港單車被偷！

呢嗱！阿秋喺中國「千里走單騎」，穿巡咗32個省份（省區市），飽覽祖國壯麗河山，誰知道來到有「國際大都會」、「金融中心」之譽嘅香港，陪佢走遍大江南北嘅單車竟喺旺角被偷，令佢氣憤意難平！其實，如果聽過「火雞悖論」就不必大呼小叫，走遍內地好哋哋，一到香港就唔見咗架單車！唔通個賊都識貨，知道呢架「戰車」好行得？或者知道呢架單車係網紅騎過，有收藏價值？

嗱！有人就話內地多監控鏡頭，所以治安唔會差！有高人就覺得偷單車冇肉食噃！偷部單車畀公安捉到，即使行政拘留你10日8日都慘喇！從另一個角度亦反映內地同胞有錢，出國「喪買」名牌貨出晒名，又豈會貪部單車吖！反之港人就窮咯！

世衰道微，港人又未必窮到要偷部單車！計功夫茶推測，南亞匪幫、假難民為禍香江，早已成為香港嘅治安毒瘤，佢哋除咗劈友械鬥，勾結黑幫販毒聚賭，睇吓本報為佢哋所製嘅罪案表，偷竊、行劫、搶嘢更是家常便飯！呢單嘢未必可以入佢哋數，之不過，執法人員經調查後，正追緝一名男子，案件列作盜竊。功夫茶都希望執法部門快啲破案，睇吓是否又係南亞匪徒！畢竟近年治安崩壞，道德淪喪，香港點宣傳，都難以令人開心起來！治安差到連內地同胞架單車都偷：蒙羞，香港！