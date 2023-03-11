產評：紛亂世局累經濟　黃金保值大無畏

不經不覺，3年的新冠疫情雖大致過去，但可惜的是，世界經濟仍無法復原，皆因大國博弈、主權國家信用下降、通脹危機等因素影響下，令市場對前景展望與資產價值與安全的預期起了根本變化。與其要將所有資金押注在信用不斷下降的主流國際貨幣，倒不如增持能換取商品資源、而沒有信用風險的黃金，這正是各大央行近年積極增持黃金的主因，也說明這場世界經濟逆風，非但沒有隨疫情而去，更遠未見盡頭。

說到世界紛亂對經濟的衝擊，離不開美國奉行反全球化發展模式，高舉保護主義旗幟，頭號打擊對象雖是正快速崛起的中國，但受影響的其實包括美國盟友如日本、南韓及歐洲。單看美國國會通過的《降低通脹法案》，對美國製產品提供大量補貼的做法，本質就是要美國「獨贏」。世界經濟賴以發展的互利共贏基礎一失，接下來就是國際產業供應鏈大洗牌。

可國與國之間的利益糾纏，令重塑過程漫長。就如美國脅迫盟友共同斷供中國高端晶片及相關設備，荷蘭雖已配合，但日、韓皆採「拖」字訣，就是出於自身利益的考量。美國與中東產油國關係生變，令整個中東局勢風雲色變，更衝擊石油美元結算體系。無日無之的鬥爭，是世界經濟無法復原至疫前的主要原因。

此外，疫情改變了商業與工作模式，加快電子商貿、數碼化與智能化等的發展，這意味過去一群依賴傳統商業模式營商的企業利益受損，既得利益者風光不再，但新經濟發展尚須時日完善監管與市場體系，故即使疫情過去，有些工種從此式微，但涉及新經濟如科創等的新工種，因人力資源供應未配合而受限，錯配情況加大企業成本壓力及就業市場結構性問題，成通脹不退之源。更甚的是，中美要搞技術脫鈎，爭奪新經濟與新技術話語權，使研創過程更漫長、成本更高、效益卻難復前，非但拖着全球復甦的後腿，更讓通脹危機更難解。

其實，這個紛亂的世局，源於美國國力每況愈下，皆因其長年漠視經濟結構問題、靠舉債度日致債台高築，圖再次利用美元霸權來收割全球來脫險，加上美國當局錯判通脹形勢，至今仍要猛力加息，美元眼前雖復強勢，但由美國經濟問題和美元霸權引發的一連串不安情緒，已削弱市場對美元信用的信心。

即使刻下美元仍為第一大國際儲備貨幣，但佔比在下跌，全球央行在增持非美元資產，包括黃金，皆因黃金並沒有主權信用風險、也可視為還原基本步的可靠支付工具，反映市場對以美元主導的全球貨幣體系信心已大打折扣，結合數碼貨幣的興起，大家都沒有水晶球，難以預視手上的美元資產價值會如何變化，就只有落實「去美元化」，不再將所有雞蛋放同一個籃內，而黃金的供應有限、非關政治與主權信用的安全保值特性，足以抵銷沒有利息回報的缺點。

四海鼎沸、人心散亂，世界經濟不可能樂觀。從各大央行增持黃金的共同取向可以推斷，各國都在為這場美國禍水、「美元之亂」，作最壞打算與最佳準備。