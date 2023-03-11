正論：檢測站撤而不拆　跨部門視而不察

民生無小事，見微知著，從細處着眼，更加考驗行政機關的能力。後疫情時代，大家都關注失去原本用途的防疫配套設施如何處理，會否浪費資源。政府善後工作明顯未如人意，大如隔離中心，小如檢測站，都沒有好好規劃善後，防疫的尾巴如同爛掉。

疫情肆虐時期，強制檢測令頻繁，政府徵用不少公共設施特別是公園一角，作為核酸檢測站，由外判商承辦。自從放寬防疫措施，3月1日起這些檢測站紛紛停用，包括將軍澳唐明街檢測站，但相關承辦商未有完成清理，有用物資留在原地，更遺下帳篷卡板大堆雜物，霸佔公園一角亦阻塞通道。現場遺下逾30箱包括收銀紙及保護衣從未開封，旁人隨意可檢走，而且日曬雨淋，暴殄天物，一片凌亂景象，既破壞市容，亦對市民造成不便。

亂象維持超過一個星期，承辦商及政府都置之不理，絕對不可接受。承辦商固然有違清理責任，政府部門亦沒有盡責監管善後，檢測站停運後應要求承辦商盡快運走物資及清場，將場地交還。可是政府採放任態度，而且不止一個部門，康文署負責管理公園，每日都應該要巡查，沒有理由坐視不理，醫務衞生局是最主要防疫問責機關，對承辦商行為亦責無旁貸。康文署聲稱承辦商承諾數日內清理現場，而醫衞局則表示已發放相關指引，總之都是官字兩個口，把責任全部推給外判，不提自己監管塞責。

3年抗疫，政府投入資源無數，隨便一個項目都可能是百億元起跳，在公園被遺棄物資，都應該涉及公帑支出，現在任由人執走或淪為垃圾，令人慨嘆，政府倒錢落海之風，感染社會各階層。社會全面復常，包括公私營機關如何處理剩餘的抗疫物資，政府應該給予一個清晰指引。就以疫苗為例，到底還剩下多少？何時會到期？當局如何處理，會不會又是任由它們過期，然後當垃圾棄掉？疫苗通行證取消，疫情放緩，市民主動打針意欲一向不高，現在更加難尋誘因。同樣地口罩令取消，相信無論政府機關或私人都有存貨未派用場，有關方面應該善用物資，把它們送到有需要的市民。有些基層連買口罩都有財政困難，與其積存口罩到變壞，政府部門應考慮善用資源幫助有需要的人。

土地資源同樣珍貴，用於隔離的方艙醫院，已經完成歷史任務，所佔用地，仍未釋放，拆卸計劃時間表也欠奉。當局指內部正規劃方艙醫院拆卸時間，以官員一向效率，相信一年半載都未必有交代。香港多年來蹉跎歲月，全因議而不決，小有小拖，大有大拖，到着手辦事時，已經明日黃花，犧牲一代又一代人的利益。對於高官，不必要求太多，肯自己處理自己遺下的爛攤，已經是非常有承擔，君不見許多庸官廢官，都是闖了禍便拍拍屁股走人，一個卸給一個，香港就像無人收拾的爛攤。