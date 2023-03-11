世界視線：歐盟政策寬轉緊　國際政治可大變

歐盟的經濟政策似正在改變。

歐盟剛剛宣布要進入銀根緊縮的政策方向，改變近年的貨幣寬鬆戰略，理由是新冠疫情、能源危機與國防開支都使財政出現巨大赤字和貨幣過度發行。歐盟呼籲要重返歷來的財政紀律，並特別指出希臘與西班牙問題嚴重，也認為法國情況相近。

這樣的經濟政策轉向，反映經濟方面的問題。但是，一方面，如能源危機、國防開支擴大，根源在政治，是政治因素衝擊經濟；另一方面，政策調整便不僅限於經濟層面，而必然影響政治，包括針對引發經濟問題的政治原因，和帶來的政策可引致社會資源分配模式改變，從而對政治產生直接與間接衝擊。

在歐洲，也在歐盟的歷史裏，堅持財政紀律的一直都是德國，歐盟也一直依從德國要求採緊絀財政金融政策。近年歐盟政策的反轉，反而是壓迫德國跟從，可說是歐盟內外政治壓力都在抑制德國的主導作用。一是美國介入。美國除政治迫使歐盟跟從它的霸權外交，也用美國的長期過度寬鬆貨幣政策來衝擊歐盟原來相對均衡協調的政策要求。二是德國以外較落後的歐盟成員國，尤其是南歐各國，都樂意支持歐盟以寬鬆政策來快速改善本國的社會經濟困難，樂意讓德國等較富裕成員國來間接或直接資助它們。

這樣的內外因素結合下，德國是沒法抗拒。不過，烏克蘭戰爭至今，給歐洲帶來能源危機、高通脹，以及反戰的民意發展，都似乎使德國為首的歐盟經濟保守勢力有機可扭轉經濟政策的趨向。若德國真能重新主宰歐盟的取向，政治上可有幾個重大的轉變。一是應對能源危機與高通脹。收緊銀根可對付後者，而要解決前者，只能恢復從俄羅斯進口能源，而不是從美國、挪威高價進口。

二是減輕財政赤字，抑制國防開支，對烏克蘭的支援會減少，也便傾向於停戰和談，甚或與俄羅斯談判安全並存的安排，以減低戰爭風險與國防長遠開支。

三是歐洲收緊貨幣發行，促使歐元匯率回穩。在美國揚言再加息之際，不讓歐元大貶，反給美元製造壓力。這與日圓同樣收緊銀根、抬升日圓匯率的傾向或有所配合。這將影響美元霸權，使美國主導的國際金融出現矛盾，美國便不易把烏克蘭戰爭與貨幣匯率政策配合起來進行全方位戰爭，打擊異己。

研究所所長 陳文鴻