中美雙方目前都在積極備戰，都擔心自己準備不足，一旦開戰便會吃大虧。中美雙方也都在準備打持久戰，打任何規模的戰爭，使用任何武器的戰爭；都在盤點自己的家底，支撐持久戰、大規模作戰的能力，以及能源、糧食等戰略物資儲備能力，組織動員能力；都在評估國際社會「誰是我們的敵人，誰是我們的朋友」，誰是可爭取的中間力量。

中美戰爭的引爆點雖在台海，卻和東海、南海乃至印太地區緊密聯繫；日本、南韓、澳洲、新西蘭、菲律賓、印度和東盟的一些國家，會不同程度地站在美國一邊，甚至參戰。中國會擊毀這些參戰國家和地區的美軍軍事基地；「五眼聯盟」的英國、加拿大，以及歐洲一些美國盟友大有可能來湊熱鬧，為美助威。如果中美之戰打到這種地步，那就不是短時間內能結束的，這場戰爭就將成為中美世紀之戰、國運之戰，也決定着世界格局、人類命運。

那麼，誰勝誰負呢？打到甚麼程度才能結束呢？怎樣結束呢？大凡戰爭，無論勢均力敵也好，實力懸殊也好，客觀因素多麼複雜，主觀因素多麼難測；智者千慮也好，天有一算也好，最終的勝負都是難以預知的。但是，人們可以大致設定這場戰爭最起碼的勝負標準，並拚命爭取之！這場中美戰爭既然發生在台海，因大陸要粉碎「台獨」分裂活動、實現國家統一而起，那麼拿下了台灣、實現了統一，擊退了美國的軍事干預，令其收兵，「夾着尾巴逃跑了」，就是中國的勝利。如果在美軍的戰爭干預下，大陸拿不下台灣，「台獨」分裂勢力圖謀得逞，就是中國的失敗。

這樣的失敗，中國是絕不允許發生的，其惡果和恥辱超過清末「甲午戰爭」之大敗！中國只能拚掉一切也要擊敗美國，拿下台灣，實現祖國統一。中國有這樣的意志，也有這樣的實力，不管中美之戰打成甚麼樣，作出多麼重大的犧牲，這樣的結果是必須的，也是一定的。