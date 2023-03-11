美國最新民調顯示，美國人對中國的好感直線下滑，創歷史新低，僅15%美國受訪者對中國持有好感，認為中國是美國最大威脅的受訪者達50%。這個結果並不令人意外，群眾往往是盲目的，民意是可以操控的，在政客和媒體天天唱衰抹黑之下，中國被污名化妖魔化，美國人對中國的好感不下滑才怪。正如電影明星甄子丹指出，西方媒體只是集中報道中國負面新聞，BBC、CNN從不報道中國真實的一面。他說的都是真話，卻遭到某些人圍攻，可見西方宣揚的所謂言論自由是多麼虛偽。

事實證明，政客和媒體可以輕易地塑造民意，大部分民眾只是盲從而已。法國社會心理學家勒龐在其經典名著《烏合之眾》中指出，人一到群體中，個性就會被湮沒，智商就會嚴重降低，並會失去獨立思考能力，群體精神完全取代個人意志。這正是美國社會的寫照，絕大多數美國人並不了解中國，甚至一無所知，卻將中國想像得非常可怕，既是天生的傲慢與偏見使然，也是被政客和媒體洗腦所致。

事實上，中國一直走和平發展的道路，從來沒有干涉別國內政，更沒有威脅和侵略任何國家。中國的「原罪」就是發展太好崛起太快，某些領域已走在世界前頭，令美國的優越感漸漸消失。他們既想維護霸權，又力不從心，只好耍流氓，一方面妖魔化中國，一方面以下三濫手段打壓。看似不可一世，其實正是因為缺乏自信，從渲染氣球事件，到禁用TikTok，再到針對貨櫃起重機，老美神經兮兮，杯弓蛇影，可謂醜態百出，丟人現眼。其所作所為，哪有一點超級強國的味道？

有人嘲諷道，中國要重新獲得美國人好感，也許只能放棄國家復興的權利，放棄國民過有尊嚴日子的人權，就像日本那樣做美國的奴才。是的，美國的霸權邏輯就是不准其他國家強大，所有國家都必須任其擺布，為其服務。但問題是，並非所有國家都願意做奴才，北韓、古巴、伊朗、委內瑞拉等國家尚且敢跟美國說不，何況是中國。

從某種意義上說，美國人對中國好感下滑，恰恰證明中國崛起令他們感到焦慮，對中國人來說這是好事而不是壞事。再說，好感度這種東西是互相影響的，美國人對中國愈來愈沒有好感，中國人同樣對美國愈來愈沒有好感，這是很正常的事，不值得大驚小怪。