美國不斷抹黑中國，上至華府高官下至一般傳媒，全部統一口徑，有系統地發放各種危言聳聽的疑華反華言論。由間諜氣球，到TikTok洩密，再到起重機也能收集情報，以至中國考慮向俄羅斯提供大殺傷力武器等等，已到了匪夷所思的程度。眾所周知，美國擁有全球話語權，總統固然是全球最有權力的人，美媒的影響力同樣遍及世界各地，加上荷里活文化軟實力，想將白說成黑易如反掌。

最離譜的是，上述言論和指控全部沒有真憑實據，正一「山草藥噏得就噏」。美國這樣做有甚麼目的呢？除了打壓中國發展，更重要的圖謀顯然是想挑起全球反華情緒，最終目的是將中國拖向戰爭。不論是俄烏戰還是台海戰，美國都想逼中國出手，屆時便可以民主對抗極權名義，名正言順聯同所有西方陣營國家肢解中國。

這些圖謀是非常陰暗，但美國為了維護霸權，是生死存亡的國運之戰，有甚麼事情幹不出來？當今之世，美國最忌中俄兩國，本來美國以為借烏克蘭挑起代理人之戰，可以輕鬆解決俄羅斯，詎料戰鬥民族韌性極強，即使一對北約多國依然不動如山，普京更無如美媒所說流亡下台。俄羅斯除了本身有強大的軍事實力，最重要是有得天獨厚的石油資源，正因為有「實業」支撐，只要戰爭不波及本土，美西方想打勝仗絕非易事。

中國更是如此。不僅有天然資源，更是全球唯一既有完整生產鏈，又有龐大消費市場的國家，美西方想擊倒中國比擊倒俄羅斯更難，而且必會極度損害自身利益。再說，今日的美國早非數十年前的美國，當年的美國一聲令下一呼百應；現在的美國連南美、中東、非洲也難以撬動，歐洲各國更有各自的算盤，不可能盲目跟隨反華。