港口的大型起重機橫架在岸邊，遠看就像一把未張開的大弓。每當斜陽夕照，大弓倒映在水上，真有點杯弓蛇影的況味。難怪會把白宮中人弄得神經兮兮，認為美利堅危機四伏。

中國出產的港口起重機，堪稱大國重器，製作精良，技術先進，早已行銷世界，更搶佔了近80%的美國市場份額。這也就是說，美利堅八成貨物起卸港口，都出現了中國大蛇蹤影，美國人由是發揮無限想像，說假如有一天，突然群蛇並舞，擾亂港口，那便如何？

蛇是狡猾的，中國製起重機的樣子既然像大蛇，白宮中人便生出幻想，說這些機器都是不安好心，也不安本分，它們的身體在工作，眼睛必然是四處窺探，美國港口工人何時吃飯、何時拉矢，都被看在眼裏。這是美利堅不可告人的重要情報，若然外洩的話，那還了得！

美國人繼續浮想聯翩，他們可能聽過中國廣東俗語中，有「死蛇爛鱔」一詞，於是又擔心有一天，如果美軍急於支援前線，須仰仗港口的大型起重機搬運貨物，假如一眾起重機突然罷工，不肯運作，都像死蛇一般，那可怎辦？白宮內真有這般傻裏傻氣的情報員，他們指中國製起重機可能內藏程式密碼，在戰爭時經解放軍啟動，便可以全部停頓。

呵呵！讓我告訴美國情報局吧，你們太小瞧中國了，Made in China的起重機，豈止可以在戰爭時停止服務，其實內裏還含藏更可怕的裝置，一旦有需要，中南海遙控按鍵，所有起重機就會馬上變身成鐵甲機械人，手中射炮，口內噴火，猶如電影中的變形金剛，到時候齊集街頭肆虐，甚至圍攻白宮，請問美國軍方，你們打算如何應付呢？