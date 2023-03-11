美國國會眾議院議長麥卡錫證實，計劃於今年在美國與台灣蔡英文見面，他強調「那與我的出訪無關，如果我要去台灣的話」。若非中美關係因氣球事件跌至新低，北韓在試射導彈問題上又向美國叫陣，做騷成癮的美國人會否將訪台之旅改成蔡英文赴美到會也頗成疑問。

麥卡錫上月被問及北京警告他不要訪台，他意氣風發的說「我不認為中國能命令我能去哪裏」，怎知膽小鬼想說的其實是有人怕得不敢前往哪裏。麥卡錫雖無明確表明有訪台安排，但眾議院外交關係委員會主席麥考爾、台灣民進黨立委王定宇均曾先後吹奏，觀乎麥卡錫的前任佩洛西去年也是大玩秘而不宣，公布亞洲訪問行程，只提及新加坡、馬來西亞、南韓和日本，怎知在馬來西亞登機後突然竄訪台灣，足見美國政客有種藏頭露尾的癖好，麥卡錫黨友既已放風，足證有人早已蠢蠢欲動。

美國人怎會不清楚作為美國總統繼位順序中排第二位之人，眾議院議長訪台做騷，給台獨分子撐腰的信號明顯不過，肯定會刺激北京。但佩洛西去年玩了這麼一把，今年的情況不同，東亞局勢正波譎雲詭，管理風險是為當前急務。

請留意，北韓領袖金正恩日前指示軍隊準備好隨時打仗，又試探性的向黃海發射短程彈道導彈，雖未觸及美國印太司令部司令阿奎利諾聲言將擊落北韓向太平洋發射洲際彈道導彈之紅線，但美軍照樣衝出來揦番拃沙的說對美國及盟友未構成威脅，南韓是不是吹口哨夜行人的盟友呢？美國現階段若不先行龜縮，多一事不如少一事，萬一有頭有臉之人東亞之行出了冬瓜豆腐，哪裏還有拒絕不戰的藉口？挑釁理性之人，尚可預測他的反應，老美敢以瓷器撼平壤缸瓦嗎？蔡英文到會已給出了答案。