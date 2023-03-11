新一份財政預算案提出香港要積極對接國家發展戰略，粵港澳大灣區是發揮本港優勢平台，通過本港基礎科研和專業服務的優勢與區內其他城市強強聯手，引領大灣區實現高質量協同發展，激發發展新動能。

筆者早前聯同所屬政黨的議員組團訪問前海管理局，聚焦討論加強香港和前海合作事宜。會上，我們提出香港會計師能通過考試在前海執業、中醫藥科研可在前海進行等建議。另外，現時深圳國際仲裁院已累計處理金額合共超過1,000億元的民事糾紛，院內逾30%核心董事來自港澳，而前海先行先試運用香港普通法制度處理民事訴訟，加上更多香港律師能透過大灣區律師執業考試到內地執業，有助鞏固本港法律及爭議解決服務中心的地位。

會上就「前海金融30條」深入討論，我們建議就香港設立的私人銀行、家族辦公室等可落戶前海並展開業務的執行細節，包括法規、稅務及經營等進一步打通，以助吸引更多金融集團和企業來港開拓內地市場。亦建議在「私募基金通」的基礎上，擴大至兩地的綠色基金與ESG基金的互聯互通。

「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，其中強化香港與內地特別是深圳的創科合作很重要，須就人流、物流、資金流、訊息流等互聯互通。就此，我們建議優化「港人港稅」政策，助業界進入深圳前海市場；亦建議更充分利用深港科技創新合作區發展生物科技，進一步對相關政策拆牆鬆綁。全面加強港深協同發展是激發大灣區產業發展動能的關鍵，如今恢復全面通關下，盼兩地更密切的聯繫和合作，亦希望香港各界把握復常機遇，主動參與大灣區建設，增強香港發展動能。