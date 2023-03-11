立法會議員們為審議本屆政府首份預算案，提出了3,400條書面問題，比前年的3,200條多。不要以為議員提出質詢問題多，便顯示議員「做到嘢」，更應該看議員的問題為誰而問？有沒有為市民最關心、最需要解決的問題而問？還是為問而問？或是為改革而問？最簡單和最直接的考驗，便是看議員有否質問特區政府為甚麼不立即退出聯合國國際難民公約？為何不全部遣返所有滯港假難民？為何仍然每年要浪費10多億元養假難民及間接養黃營律師團隊？

無疑，對預算案申請的政府開支撥款，議員不能也不應如反中亂港勢力議員的反政府立場般，有理無理一面倒只是反對，甚至以否決預算案作顛覆政府的工具。但是，議員完全可運用書面質詢、口頭質詢、委員會議題、財委會特別質詢，以至大會辯論、議員提動議辯論等會議工具，強烈督促政府進行改革。所以，市民監察議員是否履職盡責，便應跟進議員有否用盡上述議會工具為民請命？

有關假難民問題，已年年浪費逾10億元港人血汗錢，根源是英國作為殖民地宗主國留給回歸後特區政府的沉重經濟包袱。今天，英國政府為維護其國家和本國國民的利益，也不遵守難民公約了，已於本月7日推出打擊非法偷渡往英難民新舉措，全數遣送非洲盧旺達。對此，那些香港歷來高舉維護民主人權及自由的親英媒體或組織、那些歷來反對特區政府即捕即解的人權分子、那些一貫反中亂港的「港獨」黑暴勢力或團體，全部變了鵪鶉。為甚麼他們不站出來要求英國政府為逃英難民提供法律援助打司法覆核呢？際此，香港立法會議員應該和必須立即把握時機，促港府效法英國，採取強硬的立竿見影措施，立即遣返全部滯港假難民。