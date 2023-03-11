笑看天下：去公立醫院記得戴頭盔-施友朋 評論員

各位，有冇估到原來公立醫院可以咁危險！計老朽話，依家除咗戴口罩去公立醫院外，其實最緊要係戴頭盔，因為入醫院仲危險過到地盤！嗱！並非老朽尋釁滋事或論述偏頗，上東網，尋日又見有公院職員投訴，指屯門醫院B/F被服房辦公室，有假天花塌下及嚴重漏水。

公立醫院近排頻頻出事，確係日日新鮮鑊鑊甘，繼葵涌醫院天花石屎大幅塌下，造成醫療儀器及傢俬損毀後，日前本報接獲職員報料，指伊利沙伯醫院職員更衣室有天花石屎爆裂，本報現場所見，「穿窿」天花生銹鋼筋外露，醫院管理局雖然表示事件中無職員受傷，惟有職員直言「整親都唔敢講」，都真係人心惶惶！講真，喺公院工作嘅醫護人員，是否需要每人派一個堅固、質料上乘嘅頭盔？

公院危機重重，屯門醫院被服辦公室又塌假天花又嚴重漏水，滲出嘅污水亦有機會污染被服！若蒙污嘅被服送到病人手上，隨時令病人病情加劇，帶來嚴重後果，甚至重現公院2015年霉菌感染嘅禍患。翻查紀錄，瑪麗醫院2015年曾有5名病人無故感染毛霉菌，兩人去世，後來發現毛霉菌源頭竟係病人被服，醫管局立即抽驗各間公院病人被服是否中招，經追查下證實深灣洗衣房送來嘅被服驗出涉事毛霉菌。

醫院病菌特別多，潛在風險難免。嗱，近排除咗好似戰地醫院冧完天花又冧呢樣嗰樣，總之冧到聽者都心緒不寧，日前又爆疑似鼠患問題，網傳瑪嘉烈醫院藥房發現老鼠；醫院就不承認圖片在該院藥房拍攝。點講都好，醫管局獨立於政府之外運作，誠如本報「正論」指出，該局行政總裁年薪高達616萬元，兩名下屬也直逼600萬元，阿哥，管理成咁鬼樣，值唔值咁高薪厚酬吖？