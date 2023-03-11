北角日前發生「炮彈飛的」嚴重車禍，一輛的士懷疑在炮台山道落斜時失事，高速衝落英皇道「打保齡」猛撞途人。連同的士男乘客，事故一共造成4人受傷，其中兩人仍然危殆。執法部門事後拘捕及落案控告涉事85歲的士司機一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件押後再訊，被告獲准保釋。事件引起公眾對職業司機門檻是否需要加高的討論，當中尤以高齡司機最值得關注。但是運輸署後知後覺，僅稱正檢視是否有調整空間，拖到今日仍然只聞樓梯響。

翻查紀錄，近期高齡司機涉及的嚴重車禍，包括上月在葵涌66歲的士司機涉嫌危險駕駛，越線撼撞導致42歲電單車司機死亡；今年初一名87歲司機更在9日內3度失事，其中兩宗更涉及危險駕駛被控。的士司機老齡化，經常引致交通意外，害人害己，情況令人十分難過和擔憂！

香港沒有限制司機歲數，同樣地的士司機亦不限年齡，根據《道路交通（駕駛執照）規例》（第374B章）的規定，70歲或以上的人士，在申請駕駛任何種類汽車的正式駕駛執照時，須附有醫生證明健康狀況宜於駕駛。

事實上，本港司機有老年化趨勢，按照去年底持有效的士或公共小巴駕駛執照人數顯示，當中「50至59歲」、「60至69歲」兩個年齡組別佔最多，其次是「40至49歲」，與「70至79歲」數字相若。

究竟職業司機門檻是否需要加高，一直成為社會議題。一般駕駛者未必日日為生計駕車，的士司機卻要搶生意，時間就是金錢，究竟80多歲長者是否適宜擔任的士司機，當局未有特別措施去保障，等到出事時大興問罪之師，人命傷亡沒法賠償。

道路安全事關人命，交通意外亦是分秒之間，職業司機需要時刻留意路面狀況，「一眼關七」，但隨着年齡漸大，體能、關注力及反應力隨之下降亦是不爭的事實。當局應正視職業司機老齡化的問題，需要安排收緊體檢，檢視對較年長的司機的年齡及體檢的項目內容是否有調整空間，包括更仔細檢查眼、耳、手、腳的反應等，甚至可以考慮安排高齡職業司機進行每年的體檢，確保他們符合正常駕駛者的健康狀態及條件。

高齡職業司機需要上班也有自己的原因，仍須確保自己健康及狀態正常才可以上班，不要為了賺錢而強行駕駛營業車，一旦發生交通意外，後果不堪設想，切勿害人害己。當局需要優化養老政策，協助高齡職業司機享受退休生活，頤養天年。

「生命重於泰山」，人民至上，生命至上，交通意外一宗都嫌多！本港職業司機老年化愈趨嚴重，敦促當局正視問題，應盡快加強職業車司機考核和體檢，檢討職業司機年齡上限，有效保障司機、乘客和路人的安全，避免交通意外悲劇一再重演。