世界視線：武器自衞又援烏　歐盟兩面難適從

烏克蘭自己的武器生產體系已經被俄方摧毀，幾乎完全依賴北約及歐盟等國供應，先前急切要求的防空系統、攻擊型重坦克等開始陸續上場，如今又緊急需求炮彈及火箭彈等，特別要求供應155毫米的北約標準炮彈100萬發！根據基輔採訪的記者報道，在巴赫木特戰場回來的軍人報告，俄軍每天消耗二萬發炮彈，而烏軍每日僅有4,000至6,000發。

3月8日斯德哥爾摩剛舉行歐盟成員國國防部長非正式會議，所有成員國國防部長連同烏克蘭國防部長都有參與，問題就集中討論如何供應彈藥的問題。會中德國國防部長皮斯托留斯率先強調歐盟自己在炮彈庫存方面也臨瓶頸狀況，俄烏戰爭前歐盟成員國漠視軍備生產，開戰拿出大批存貨供應了烏克蘭，如今德國庫存連維護自身安全都不足。德國軍火商已經加開生產線，也敦促瑞士的分廠增產輸送，但遭瑞士政府因為要保持中立而拒絕。

軍事專家分析，目前只有美國及芬蘭有足夠彈藥可維持戰事一段時間，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利建議歐盟提供10億歐元集體購買彈藥，但金額只足夠購買25萬發155毫米炮彈，愛沙尼亞因此要求集資40億歐元以供應100萬發。但由於歐盟軍火商直至俄烏開戰前大量降低產能，如今要加快生產補足歐盟成員國的空虛庫存也要10至15年，目前形勢是歐盟成員國更關心加大加快武器及彈藥生產以增加庫存，多於提供給烏克蘭。

歐盟內部市場專員布雷登就建議歐盟的國防軍事工業啟動「戰時經濟狀態」，但遭德國防長極力反對，因為現在德國和其他歐盟成員國都不是俄烏戰爭參與國。

此外，德國防長宣稱3月底前將有18輛德國和3輛葡萄牙豹2A6主戰坦克趕赴烏克蘭；波蘭亦已經安排供應14輛豹2A4。另外，博雷利亦聲稱目前不是在探討和平協商，而是在援助烏克蘭抵抗入侵，歐盟要有這種戰爭心態。武器又要增庫存及又要供烏，其實互相矛盾，明顯在拱火又聲言不是參戰，會議結果「保持開放態度」，等3月20日布魯塞爾舉行的歐盟防長及外交部長聯合會議，再進一步達成共識，但那又會是甚麼？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻