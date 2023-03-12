正論：人禍連連遍哀號　移民離港覓出路

輝煌的歷史，無法填飽今日的肚子。無可否認，本港曾經擁有一段燦爛繁榮的日子，港人的拚勁成就了「東方之珠」的美名。然而過去多麼風光，亦難掩現時港人臉上的徬徨。經濟窘困、治安不靖、人禍頻仍，正一點一點磨滅港人堅守我城的意志。任憑市民如何賣力奮鬥、如何高聲疾呼，仍然喚不醒裝睡的政府。君子不立危牆之下，移民似乎成為市民眼中唯一的出路；愈來愈多港人選擇遠走他鄉，無非是用腳對政府投下不信任票。

有移民機構昨日發布最新調查顯示，多達85%受訪者有意在兩年內離開香港，其中以家庭月入15萬元以上的中產家庭比例最多，佔36%。該機構又於昨今兩日在香港會議展覽中心舉辦移民及置業展覽，雖然是在不足一年內再次舉辦，但入場人士預約登記數字不跌反升，較去年上升多達三成。凡此種種，無不印證港人移民意欲愈來愈高漲；機構負責人更坦言，隨着本港與海外通關，機場全面恢復運作，相信半年內將會是港人的移民高峰潮。

不過，數據真正驚人之處，在於月入僅「兩萬至5萬元」及「兩萬元以下」的基層家庭，亦分別佔23%及19%。須知道，移民本來就是一項極具風險的選項，相當於放棄在港建立的一切，到他鄉重新開始；若無雄厚的積蓄、優良的學歷或專業資格，以及廣闊的人脈，移民外地亦難以謀生，隨時萬劫不復。一般而言，富裕家庭條件較豐厚，移民亦被視為其「專利」。

然而，近年來愈來愈多低收入一族甘願冒險移民，當中以年輕人為主。即使無法適應新生活，潦倒得連回港機票也買不起的例子比比皆是，依然有新生代義無反顧、前仆後繼地湧往海外；除了對海外生活的嚮往，對移民過度美好的幻想之外，難道不是對本港現狀的極度不滿，對港府極度失望，才所造成的嗎？

兩年黑暴加上三年疫劫，令本港數十年累積得來的發展成果毀於一旦。縱然疫情告終，社會邁向復常；縱然港府高呼推動復甦，但任誰都明白，破壞容易建設難，香港想要歷劫重生，談何容易！本來，憑港人打不死的韌性，堅持不懈的拚勁，即使要花點時間，重鑄輝煌亦非妄想。奈何港府成為「攔路虎」，擠牙膏式鬆綁防疫措施，錯失復甦良機；拒撤樓市辣招，動搖經濟根本；加上眼高手低的房屋政策、錙銖必較的派糖措施，無不拖慢本港復甦步伐。

撇開經濟不說，社會不寧同樣迫使港人離開。貧窮一樣可以活得快樂，但港人窮困之餘，剩下只有不安！黑暴過後仍有黑幫，無日無之的南亞斬人案、縱橫18區的毒品快餐車，執法人員可以知法犯法，棄保潛逃的逃犯可以製造驚世駭俗的烹屍案，甚至連遊遍全國的網紅，也是遊覽香港時，才被盜走單車。上述種種，彷彿在嘲諷官員口中的「香港是世界上其中一個罪案數字最低的城市」，只是笑話！

以往的「生於香港是一種幸運」，現在卻變成「活在香港需要幸運」；皆因市民需要避開罪惡之餘，還要躲開離奇恐怖的車禍；即使能夠大難不死，送院後仍要擔心醫院天花何時落地！就連過去讓港人引以自豪的醫療設施，如今也被弄得殘破不堪；遑論大街小巷垃圾遍地、污水橫流等衞生問題，均一一述說着宜居的不再是港人，而是蜂擁而出的鼠群！

人非草木，孰能無情。對父母有情、對寵物有愛，甚至對香港這片土地亦有留戀；但仍有港人棄養寵物、拋下父母，鐵了心闖蕩異鄉，難道不是港府施政惡劣的鐵證嗎？何以港府仍對這一切視而不見呢？令人擔憂的是，香港過去的成就是由港人鑄造，如今中產、專才乃至新生代逐一離開，難免形成惡性循環；港府若不改善施政，及時斬斷循環，在可見將來，本港必將迎來更大的災難！