功夫茶：疫情下缺少溝通　校園欺凌敲警鐘

學生入學校讀書，除咗求學問，靠知識改變命運；其實，入學校讀書，亦應該學做人，培養「德、智、體、群、美」五育。教育局嘅整體教育目標，就話要培養學生「樂於學習、善於溝通、勇於承擔、敢於創新」！嗱！教育理想不可謂不高。

之不過，近日爆出多宗校園欺凌事件，當中不乏名校生，甚至有家長不滿校方處理手法，搞到喺學校門外舉橫額抗議，吸引媒體注意；又有名校男生互毆嘅影片瘋傳，真係吾不欲觀之矣！有學者甚至指香港嘅校園欺凌問題屢見不鮮，屬全球最嚴重嘅地區之一。有研究亦指，香港有近三成學生曾遭遇欺凌，學者甚至認為數字或未能反映真實情況，因欺凌事件往往出現漏報或隱瞞。有學者就此進行多項重要研究，希望能及早發現問題，提出預防和解決方法。

呢！世衰道微，校園不是有琅琅嘅讀書聲而係拳打腳往嘅砰砰聲，究竟為何連名校生都「質變」？有學者尋日表示，學生喺疫情下缺少面對面相處，成為校園欺凌增加嘅其中一個原因。換言之，亦即缺少溝通，彼此難免少咗理解，可謂不善於溝通。學者指出，為改善呢個情況，老師應多關懷學生，以減低學生成為欺凌者或受害人嘅機會；當老師有效處理同學間嘅紛爭，學生也會減少用暴力解決問題。

學者加以解釋，認為老師擔當很重要嘅角色，例如學生喺學校裏，老師有多關心學生、對佢哋有多友善、有多願意聆聽佢哋心底話，呢3項分數愈高，欺凌和受害嘅次數也會愈低。除此之外，如果老師能夠加深對學生嘅了解，例如耐心地聆聽和了解佢哋嘅煩惱和問題，畀每位學生也感到自己係有價值嘅人和發現無條件嘅愛，學生也會較少欺凌或被欺凌。要言之，為師者要多關心學生，不但課堂上授業解惑，更要關心佢哋嘅言行舉止，即係「愛的教育」；所謂春風化雨、潤物無聲是也。

事實上，教育理論多如恒河沙數，各有各嘅說法，功夫茶覺得南宋哲學家陸九淵有一句話講得幾好，佢話一個人縱不識一個字，亦須堂堂正正地做個人！內地著名學者易中天就話不要「望子成龍」，而係「望子成人」，大抵亦就是這個意思！

當今教育失敗，禮崩樂壞，唔好話校園欺凌、網絡欺凌、身體或言語上欺凌！若然德育不彰，教師又未能以身作則，加上欺凌事件得不到妥善處理，對受害人或被欺凌者，自然會有嚴重心理影響，譬如增加患上抑鬱症、焦慮症和自殺嘅機會。此外，缺少美育和正確嘅價值觀、人生觀，變成心術不正，咁就仲大鑊！要言之，為人師表可謂任重道遠，而教育局更是責無旁貸，監管要認真到位，切勿側側膊唔多覺！