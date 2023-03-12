娛圈單打：洩密傳情人皆見　呢對男女有可疑

新進女神郭柏妍自拍完《下流上車族》爆紅後成為TVB上位花旦，不僅身價水漲船高，緋聞亦隨之而來。她最近傳出和劇中拍檔丁子朗戲假情真擦出愛火，「處女出Pool」拍起拖來，惟男女主角例牌否認。

娛樂圈明星向來對緋聞十分避忌，何況冇圖冇真相，二人死口唔認不足為奇。但有眼利網民發現，近日中環舉行國際大型音樂節，郭柏妍在社交網分享音樂節打卡片段，並在現場攤位DIY編織羽毛頸鏈。湊巧的是，同日丁子朗亦上載身在同一音樂節的照片，頸上飾物更與郭柏妍製作的極度相似。如果說是咁啱得咁蹺，未免真係太蹺，有冇人信呢？

講真，他們外形相襯，觀眾對這個情侶檔十分受落，若真的拍拖，絕對是美事。自《下》劇大受歡迎後，TVB亦有意造就這對螢幕情侶，二人在新劇《奪命提示》繼續談情，郭柏妍甚至可能獻出螢幕初吻。年輕人朝夕相對，由戲生情絕對可以理解。

一切都是有迹可尋。今年新春一個節目，二人被安排示範健身動作，郭柏妍「熟練地」跳到丁子朗身上，以大腿夾實男方條腰，然後凌空仰臥起坐；丁子朗亦毫不避忌一手攬實女神纖腰，一手捉實女神大腿。「龍舟掛鼓」大膽程度嚇窒觀眾，同場藝人睇到𠵱嘩鬼叫。二人「紅都面晒」但難掩曖昧，甜蜜電流隔住個Mon都Feel得到。

郭柏妍向來以「A0」見稱，純過蒸餾水，要求男友有上進心、風趣開朗；丁子朗則透露拍過3次拖，希望將來的對象也是圈中人，因他以事業為重，需要女友體諒其工作。咦，咁佢哋咪合晒合尺？