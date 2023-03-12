3月10日北京傳來大喜訊，沙特阿拉伯與伊朗在中國的協調下，恢復2016年停止的外交關係，更激活兩國在2001年及1998年簽署的安全與各個領域發展合作的協議，扭轉了20多年來的敵對，重拾雙邊和地區多邊的和平、安全與發展的努力。這是英法美在二次大戰分割中東之後的大轉變，歷史意義相當於1979年伊朗的宗教革命。

沙特與伊朗的合作，代表伊斯蘭教兩大派系（遜尼與什葉）的和解，從巴基斯坦直至北非，近代政治衝突的宗教內部因素便可逐步紓解。中東便只剩下以色列與伊斯蘭宗教的領土矛盾。美國能否帶領西方支持以色列的新殖民主義，對抗巴勒斯坦人民背後現已團結的阿拉伯與伊斯蘭教各國呢？在美國於伊拉克、敍利亞，以至阿富汗失敗後，此舉更徹底地令美國在中東分化政策挫敗。下一步不單止在伊拉克、敍利亞殘餘的美軍及僱傭兵難以維持，在中東的美軍基地，如巴林的第六艦隊，亦進退不得。土耳其與歐盟各國在中東的政策更會趁勢脫離美國的操控，外交、軍事與地緣政治都會因此產生出影響深遠的骨牌效應。中國是以一國之力，扭轉國際大勢，顯示出中國主張的外交手段的巨大威力。由此當然使中國的國際聲望與影響力大增，也使得和平合作談判成為國際關係的主流，從根本上打擊美國的霸權主義。

沙特的財力，伊朗的人才、科技和中東各國合流對國際能源市場的壟斷，應該是中東在苦於久戰之後引來大發展的機會。伊拉克、敍利亞、黎巴嫩、也門的重建，伊朗帶動中亞的擴展，在沙特、伊朗、中國和俄羅斯的合作底下，中東會成一個穩定而又富競爭力的區域經濟，可把人口眾多的埃及和巴基斯坦等引入，形成一個龐大自足的經濟體。伊斯蘭教可在國際上重拾其以往的繁榮發展。對沙特與伊朗來說，這是重振已衰落幾百年的伊斯蘭教文明。

沙特與伊朗的和解必然對烏克蘭產生巨大的壓力，歐俄談判的意願會大增，中國亦可再次發揮斡旋作用。最近中國援助烏克蘭修復核電站，已向烏克蘭示以好意，中俄默契應是沙特與伊朗和解的一個因素，俄羅斯願談，中國願調解，美國能否堅持烏克蘭戰爭呢？或許讓俄羅斯在戰場上打潰烏克蘭在東部的部隊後，美國無可奈何，和談便可成事。

中國便是國際和平大使了！