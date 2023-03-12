現年65歲的女作家鐵凝，當選為全國人大常委會副委員長；此前的2006年起，她當選為繼茅盾、巴金之後的中國作家協會主席、中國文聯主席、兩屆中共中央候補委員、三屆中共中央委員。按照中共建制，她是行政正部級官員；以現行的幹部退休制度，她今年就要退休了。如今，她升上了副團級，成為人大副委員長，比她的前輩茅盾、巴金當到全國政協副主席還要「略高」些，「創下歷史」。

茅盾是中共創立初期、參加過大革命的老革命；巴金是中國文壇資歷甚老，影響甚大的老作家；鐵凝當選為作協主席時49歲，屬中年作家。中國文壇一向看重論資排輩，看重有沒有「大部頭」、有沒有既洛陽紙貴又影響深遠的大作品。

然而，巴金病故後，中國文壇正是青黃不接，改革開放中文藝思潮和創作百家爭鳴，百花齊放，碰撞紛呈，老作家中已找不到像茅盾、巴金那樣既有人望又有作品、又能得到「黨和人民」信任的人選，只能在中年作家中「慧眼識人」。

那時，中年作家的精英和主流派級多是搞「傷痕文學」起家的，還有一些十分癡迷認同外國文學理論，認為外國作家畫出的文學月亮就是比中國作家畫出的月亮更亮更圓；而且，素來文人相輕，山頭林立，互不服氣，互相拆台。這個時候，鐵凝脫穎而出，她是中年作家，人在「主流作家群」，其文學創作發軔於「傷痕文學」，並有不少不錯的、有影響的作品；她為人謙虛親和，甚有教養和人緣。她在「外國文學思潮、全盤西化」澎湃面前沒有迷失，堅持中國風骨、中國氣派、中國創作，這是「黨和人民」最看重、最放心的。

鐵凝在中國作協主席、文聯主席位置上的十幾年，國內外的政治形勢有了不小的變化，中國的文藝工作要繼續以毛主席在延安文藝工作者座談會上的講話為指導，鐵主席想必對此執行有力，因此更上層樓，不在話下。