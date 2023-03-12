有政協委員在全國兩會期間提案，建議發布「台省分裂勢力人物黑名單」懲戒令，勒令黑名單人物限期停止一切台獨行為，並公開供認罪行或主動投誠，若執迷不悟，那麼在大陸展開「對台特別行動」期間，任何人都可以將其逮捕或擊斃。此提案一出，那班台獨分子氣急敗壞，有人對號入座，聲稱今天警方必須依法才能抓人，抓到後也不能馬上槍斃，要經過檢方偵查、院方審理，要槍斃一個人也要三審才定讞。

沒錯，和平時期要對一個人定罪，確實需要嚴格遵守所有法律程序，但一旦爆發戰爭，則另當別論。正如抗日戰爭時期，對付漢奸，人人得而誅之，難道還需要「三審定讞」？台獨分子和漢奸並沒有甚麼分別，戰爭時期當然也是人人得而誅之。如果台獨分子害怕，最好改弦易轍，或是盡快逃亡，否則日後必然面對懲戒。

別以為這是危言聳聽，隨着美國加緊「以台制華」，民進黨當局瘋狂「倚美謀獨」，台海爆發戰爭的可能性愈來愈高。美方不是渲染大陸可能在2025或2027年動武嗎？就目前局勢而言，任何可能性都不能排除，大陸實現國家統一的意志和決心絕對不可能動搖，代價再大也在所不惜，美國介不介入都一樣。對此，老美顯然心知肚明，眾議院議長麥卡錫本來計劃竄訪台灣，現在改為在美國與蔡英文會面，大概是收到某些訊息，不敢以身犯險。那班台獨分子氣燄囂張，以為大陸真的拿他們沒有辦法，顯然是太天真，過不了幾年他們必將自食其果。

最近馬祖莒光鄉西莒島的台軍鬧出一則笑話，據說因為運送副食品的補給船維修停駛，島內多天沒有補給，有軍人在沙灘上留字投訴，指伙房沒肉，肚子餓，只能吃罐頭泡麵。試想想，現在還沒爆發戰爭，台軍前線補給就做不好，日後爆發戰爭，大陸封鎖海峽，台軍豈不是連罐頭泡麵都吃不上？這種沒肉吃就受不了的草莓兵怎能打仗？

難為台灣防務部門負責人還大言不慚，聲稱大陸艦機一旦越過台灣島12海里範圍，台軍就將「扣動扳機」，「果斷開火」。這分明是夜行人吹口哨，大陸等的就是這一天，假如台軍真的敢開第一槍，那就意味着台灣末日來臨。不說別的，蔡英文計劃下月外訪途中「過境」美國，到時如果有大陸軍機為其「送行」，一點也不奇怪。