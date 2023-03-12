旺角洗衣街與亞皆老街交界一幅大型商業地，發展商以遠低於市場估值下限約16.1%的47.29億元投得，樓面呎價僅3,103元，較去年初估值劈近八成，引起輿論嘩然。港府一直高度倚靠賣地收入支撐庫房，地皮「大賤賣」必然影響政府收入。

儘管財爺故作輕鬆，認為賣地收入較估值低，是因為市場仍然較為審慎。但大家都知，本港樓市跌跌不休，去年樓宇買賣宗數按年大跌38%至59,619宗，創1996年有紀錄以來新低；合約總值亦重挫四成至5,545億元；樓價全年累跌逾15%，測量師行甚至預期今年再跌5%至一成，可見就算中港恢復全面通關，但在中央力主「房子是用來住不是用來炒」的主旋律下，香港樓市想回復昔日只升不跌的好風光，難矣哉。

眾所周知，政府賣地及補地價是重要的庫房收入，以2021/22年度為例，佔約四分之一，一旦這方面的收入大減，對財政勢必帶來極大衝擊。財爺發表《財政預算案》時，已揚言曾認真考慮加稅，包括薪俸稅及利得稅，惟想及近幾年香港受到疫情打擊，應讓市民減輕負擔、休養生息才作罷。惟一時的作罷並不等於永遠不提，可以預言，要是賣地收入持續大跌，加稅肯定成為政府唯一選項。

中產市民所獲的稅務優惠本來已不多，社福支援更是零，再向他們開刀，民怨必然不小。至於企業利得稅增加，經營成本隨之增加，羊毛出自羊身上，最終又是轉嫁給消費者，通脹勢必加劇。更別說港府多年前已打消費稅主意，只是阻力太大而不得不晾在一旁，在港府莫財下隨時舊事重提。問題是，香港素以簡單低稅制著稱，若然連這一優勢都失去，是否香港之福，必須深思。