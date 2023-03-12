一位移居西歐國家多年的中國時評人日前返鄉，待了一段日子之後，見到村莊的河畔堆滿垃圾，他職業病作祟，便拍了一段視頻放上網絡，批評鄉村的衞生工作做得不好。未幾，政府部門的負責人親自來電，請求他將該視頻撤下來。

這位KOL不大熟悉內地情況，政府幹部突然來電，初時大抵以為是官方警告甚至恐嚇他，但細聽之下，原來不是。來電者正是負責衞生的官員，對方說該視頻發布後，很多上級幹部都在看，紛紛向他問責，但垃圾堆積的問題解決需時，不能一蹴而就，因此特意致電該KOL，問可否先將視頻收下來。是次經歷讓KOL頗感詫異，他雖然在海外有少許名氣，但在中國內地拍的視頻粉絲極少，本以為說了也是白說，沒料到隨意在網絡上發聲，就可以讓政府部門如此煞有介事。他心想，外面不是盛傳，中國官員大多懶政，不理會人民死活嗎？

特斯拉企業的創辦人馬斯克老早說過，他旅居中國一段日子之後，覺得內地官員跟西方比較，更重視百姓的幸福感。以上述事件為例，鄉村的河道旁堆積垃圾，人們覺得影響生活，一旦投訴，主事官員就馬上誠惶誠恐，忙不迭要設法處理，如此重視百姓的意見，那位KOL在西歐定居多年，反倒覺得當地政府未必做得到。

去年12月，內地部分城市有居民不滿防疫措施過嚴，掀起了所謂的「白紙運動」。示威的規模不大，我在內地不少親友，壓根兒就不知道出現過這樣一場運動。然而即使再微弱，終究也是人民的聲音，如果訴求合理，內地政府是會從善如流的。後來中央經反覆斟酌，決定撫順民情，馬上解除了大部分的防疫措施。

在中國，其實民意是挺受重視的。