美國國家情報總監辦公室發表年度威脅評估報告，指中國已利用其供應鏈優勢，迫使其他國家及企業向其轉讓技術及知識產權，又指一旦北京接管台灣，可能帶來包括擾亂全球半導體晶片供應的廣泛影響。這些指控好比電影《無間道III終極無間》中，精神分裂的黑幫臥底想誣陷他人，眾目睽睽按下錄音機，播出的卻是自己幹下的一筆筆齷齪勾當，凡正常人對此莫不目瞪口呆。

美國人說中國迫使其他國家及企業對華轉讓技術及知識產權，此言差矣。事實是老美在供應鏈上雖非處於優勢，但只需透過所謂的晶片法案已可為所欲為。《紐約時報》上月就着台灣晶片製造商台積電的美國工廠項目作跟進報道，文中指「高昂的成本和管理上的挑戰表明，將人類有史以來最複雜的製造工藝之一移植到地球另一端是極其困難的」。這不正好印證了老美「迫使其他國家及企業向其轉讓技術及知識產權」嗎？非也非也，因為根據「一中政策」，台灣並不是國家啊。你看老美是否極具蠱惑仔之滑頭特長？難怪他總是那麼自以為是，說話理直氣壯。

據美媒引述台積電表示，受人力開支、許可證、合規性和通貨膨脹的影響，美國的建設成本可能至少是台灣的4倍。可想而知，這將對台積電盈利構成沉重壓力，要麼晶片漲價，要麼廠方得少賺些利錢，這將必然影響世界晶片代工龍頭未來對研發革新技術的資金投放，換言之，即應了美國人所說的「可能帶來包括擾亂全球半導體晶片供應的廣泛影響」。晶片與人類生活息息相關，美國人的所作所為卻可能帶來包括擾亂全球人類文明進程的廣泛影響，不可不察。為免有人發狂咆哮：「我幫你哋殺晒啲臥底，我想做好人，點解唔畀機會我！砰砰砰。」更應慎重評估當中威脅。