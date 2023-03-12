人大就《港區國安法》釋法後，政府表示會積極研究修訂《法律執業者條例》。律政司繼上月後，日前向立法會重新提交文件，加入多項修訂條例的新建議，包括申請人須向律政司司長解釋申請符合「例外情況」；法院可覆核已獲批來港參與國安案件的海外大律師，並重新向特首申請證明書等。

綜觀已發展的普通法地區，不允許海外律師代理國安案件是通行慣例。如在英國，涉及國安的閉門審訊只准許特別委任的辯護律師發言；在美國，只有通過測試的美國人才可接觸涉及國安秘密案件的相關資料。本港法例仍允許外國大律師在涉及國安案件中經法院批准參與訴訟，不但在法理上說不過去，更可能造成角色利益衝突，以至洩密等風險，造成國安缺口。

律政司首次提交修訂有關條例的文件顯示，就任何國安法案件，法院作出任何關於專案認許的決定前，必須先向特首提出並取得證明書，如認定相關人士執業不利於國安，法院則不得認許該人為大律師，能保障國安。而新加入的建議亦有助盡早排除不合理申請，避免浪費時間及資源。

香港的憲制秩序定明法院有多少權力，法庭會盡力行使被授權的司法管轄權，而無被授權、對法庭有約束力的行政決定，法庭亦要尊重。人大釋法保留了彈性，容許修改本地法例以處理海外律師參與國安案件，同時香港並未一刀切，不影響其他案件的審理，仍歡迎海外律師來港代理民商等案件。海外律師參與本港法庭程序，對法理學發展有貢獻，但須採取審慎和迴避風險做法，平衡潛在風險。總的來說，政府的修例建議是落實釋法精神的體現，助準確實施國安法，有效維護國安，值得支持。