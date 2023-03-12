內地最近熱播一部描述10年打黑除惡、反貪剷腐的劇集《狂飆》，劇情高潮迭起，出人意表，觸目驚心，毛骨悚然，真實道出執政黨若不痛下大決心刮骨療毒，怎能回答黃炎培先生延安之問：「如何走出執政的周期率？」實現偉大民族復興，建成現代化的社會主義強國。

該劇對後黑暴疊加疫災時期的香港甚有啟迪，倘執法部門對6,000多名被捕的黑色暴亂暴徒不予起訴，放虎歸山，實行「罪不責眾」的綏靖主義妥協投降做法，讓暴徒韜光養晦，休養回氣，潛伏發展，那麼，快者3至5年，遲者7至8年，反中亂港「港獨」勢力便有可能在外國勢力的支持和策動下再狂飆香港了。這樣的推測是毫不誇張的，請看有身為立法者，竟忘記自己職責，公然為暴徒刑責要同政府「講數」。

這議員公然歪曲黑色暴亂的反中亂港顛覆特區政府「顏色革命」性質，誤導輿論，為黑暴暴徒塗脂抹粉，硬扣港府原罪帽子。該議員在2023年2月見刊的一份雜誌上（其時「47人攬炒初選」涉嫌串謀顛覆國家政權罪正在審訊中），仍說「建議政府要將社會運動包袱放下」。黑暴是「社會運動」的性質嗎？這是政府錯誤原罪的「包袱」嗎？為何今時今日愛國者治港組成的立法會，仍有人對黑色暴亂的定性顛倒黑白？

該議員說，「如果這幾千人仍然在案，大家仍然不服氣」，「政府可寬鬆對待」云云。有罪不告，有法不執，對嗎？未審先判「無罪」，公正公道嗎？為了「大家」服氣，當局不把案件交法庭公開公正審理，是甚麼法治？議員干預司法和執法已是犯法，倘若香港的司法制度、檢控和法庭審訊程序像該議員所說那樣的話，反中亂港勢力將更快復甦狂飆了，下場暴動不用等3至5年了。