世界紛亂，美國經濟衰到貼地，因為長年漠視經濟結構問題，靠狂印銀紙及舉債度日致債台高築，加上錯判通脹形勢，至今仍要猛力加息，正如本報「產評」指出，美元眼前雖復強勢，但由美國經濟問題和美元霸權引發嘅一連串不安情緒，已削弱市場對美元信用嘅信心。

呢！美國硅谷銀行增資失敗陷入財困，由政府接管其資產，目的係保護客戶嘅資金安全，以免引起恐慌。硅谷銀行事件恐怕係冰山一角；如今連一家有近40年歷史嘅銀行都告急，市場擔心會產生骨牌效應；話就話唔擔心大銀行出事，惟很多小型銀行或許需要集資以應付資金需求。至於會否演變成「雷曼2.0」，都仲係未知數。

美國經濟衰退，之但係另一邊廂，美國總統拜登公布6.8萬億美元嘅2024年度財政預算案，較前一年6.2萬億美元預算高。嗱，美國窮到褲穿窿，卻依然窮兵黷武，又拿中國做藉口，拜登指中國係美國唯一既有能力又有意圖嘅競爭對手，新預算案向印太地區投放20億美元，加強該區經濟及基礎設施投資，以應對中國挑戰。

天文數字嘅預算案，錢從何來？原來係提出向高收入人士及大企業加稅，向家庭資產超過一億美元嘅人，新增25%嘅最低收入稅。向富人開刀，共和黨表明不會支持，眾議院議長麥卡錫指預算案全不認真，要求削減冇用嘅政府開支。正當美國財困之際，有美媒推出系列報道，檢視美軍喺21世紀國際舞台面對嘅挑戰，指美國喺中東和阿富汗經歷10多年反恐戰爭後，自2018年起重新聚焦應付中俄軍力大國，惟美軍武器產量、戰略等方面，估計要到2030年才足以應付新世紀嘅大國衝突。唉，7年後，中國嘅發展，老美恐怕又要用上10年去追！