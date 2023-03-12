執筆之時，全國人大政協會議正在舉行，其中第十四屆全國人民代表大會正選舉新一屆的國家領導人。過去一屆政府，正如國務院總理李克強在政府工作報告中指出，是極不尋常、極不平凡的5年。我們經受了世界變局加快演變、新冠疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗，但同時我們如期打贏脫貧攻堅戰，實現全面建成小康社會的第一個百年奮鬥目標，開啟向第二個百年奮鬥目標進軍新征程。世界風雲變幻，面對美國全面打壓，我們更需要放棄幻想，奮楫出發，以科學、以實力面對挑戰。

第十四屆全國人民代表大會通過國務院機構改革方案，當中涉及金融監管、科學技術、數據管理等重點領域的機構，優化和調整相關職責。另一個重點是選舉國家領導人，中共中央總書記習近平以全票當選國家主席和中央軍事委員會主席。

中國式現代化要成功推進和拓展，並非一帆風順。過去5年，美國為首的部分西方國家，背棄過往數十年來他們自己所主張的國際化、自由化的發展，動輒以「國家安全」為貿易壁壘的藉口、以謊言為「認知作戰」的抹黑工具、以戰爭風險為軍工複合體製造利益輸送。這些不公義不合理的作為，我們過去5年身歷其境，從中美貿易戰、科技戰、金融戰；2019年香港的黑暴、製造已經機械化生產的新疆所謂「強迫勞動」事件；美國單方面推高台海戰爭風險，甚至推動策劃要台灣地區同胞近乎全面戰死的「城鎮戰」。美國的逼迫逐漸升高。

過去香港曾有些人幻想，香港可以做些甚麼而免於中美角力之中。這些人大部分本心未必是壞，畢竟趨利避害是人性；然而如果能看破宏觀的結構和美國的權力觀，根本不存在「中立」的機會。

要有自信 勇於鬥爭

再者，當美國能力出現不濟又要全力充撐自己的世界霸權時，他的眼中除了自己外，其他都只是他的棋子。過去數年，他草草撤出阿富汗、慫恿各地親西方勢力暴動但實為「用完即棄」、利用俄烏之戰收割歐洲一班所謂的「盟友」等，種種「誅隊友」行為罄竹難書。而西方國家對民主過度簡化的選舉政治制度也出現各種問題：英國脫歐、美國政治嚴重分裂、不少西方國家內極端升起。面對強大但衰落中的西方霸權，中國式現代化的推進和拓展，我們不應過度樂觀，但必須對我們發展的理論、道路、制度和文化要有自信，並勇於鬥爭！

中共的二十大擘畫了全面建設社會主義現代化國家、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，確立了與各國促進世界和平與發展，以互利共贏的策略，推動構建人類命運共同體。我們要在世界發展出過去不一樣的可能，人類文明發展可以有更多選擇和參考。新一屆國家領導人正是帶領全國在風雲變幻之間，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，向着這新目標，奮楫再出發。