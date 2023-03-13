香港號稱國際大都會，可是政府和社會的大多數人對國際的了解相當貧乏，稍有了解的主要是美國為首的「五眼聯盟」國家，日本、南韓加東南亞的旅遊。作為英國的殖民地統治百多年，香港是難以真正的胸懷祖國、面向世界。正因為回歸後缺去殖民地化，社會的思想視野還是封閉了20多年。

中央在香港實行國安法，一是打擊禁制黑暴；二是使港人看到殖民主義的束縛與洗腦，認識到思想解放的重要。當然，要改變香港社會的取向，不是幾年便可達成，也不能依靠香港原來的精英與體制，必然是中央出手。重要的關鍵是改變政府的作為，打破殖民主義傳統的枷鎖，開放經濟與社會，改變社會資源投放的偏執。

近年因為黑暴與英美加的招攬，香港不少人移民而去，正是吐舊迎新的大好機會。與其費力也不討好地挽救他們，就讓他們離去，體驗他們的民主自由訴求的代價，香港也可騰出空間來迎接新的轉變。

粵港澳大灣區是政策的號召，但還屬舊的發展戰略、舊的體制，也因此看不到大的機遇。一帶一路倡議與全球發展倡議、全球安全倡議，才是帶領國家與世界大變的戰略。

國家在中東與阿拉伯國家要建命運共同體，便給香港開啟中東之路，特首依中央要求率團訪問，屬破冰之旅。在中央的督促下，特區政府相信未敢怠慢，剛剛中國斡旋沙特阿拉伯與伊朗的歷史和解，整個中東進入歷史的轉變中。沙特阿拉伯與灣區國家，以及伊朗、伊拉克的石油、天然氣財富，不會浪費於戰爭與武備。敍利亞、黎巴嫩、也門的重建，伊朗、伊拉克連接灣區、沙特阿拉伯以至埃及，將會迎來全面的工業化與基建熱潮。中國的中亞班列會勝過中歐班列，俄伊印的國際南北交通走廊會大事擴張，和阿富汗至阿拉伯半島連成一體。印度、土耳其必然更積極參與，整個區域將是全球發展的新興地區，或許更勝東盟的東南亞。

面對中央推動的巨大地緣經濟轉變，正是香港發展的契機，借國家之力，便可把香港經濟擴展，也可借中東的人才與機會增強香港國際大都會的內涵與競爭力。但香港需要真的投入，第一步是由政府與社會組織中東發展研討會、訪問考察團，大學、中學開展有關課程，教授阿拉伯語等。在認知、人脈關係方面建立基礎，好隨內地往中東投資、建設的大軍出發。