經過40多年的改革開放，中國崛起，美國把中國界定為最大的「戰略競爭對手」，也就是它稱霸世界、要「再領導世界一百年」的敵人。然而，上世紀70年代，時任總統尼克遜訪華「破冰」，到中國推行改革開放，一心一意發展經濟，中國都沒打算與美國為敵，而是極力淡化一切有可能的對立和衝突，維護和平發展環境，與美國保持「友好合作，互利雙贏」；這種關係，中美都從中獲得極大利益。

不過，台灣問題一直存在，這是中國的核心利益和底線；儘管如此，中國還是盡量不讓這個問題影響「中美合作大局」。那段時期，美國政府為了自家利益最大化，權衡後也採取不讓台灣問題影響中美關係的政策。本世紀初民進黨、陳水扁執政時，曾經大鑼大鼓推行「公投台獨」、「制憲台獨」，猛切「台獨香腸」，令兩岸形勢緊張，影響中美關係，美方就警告陳水扁不要成為「麻煩製造者」。那年陳水扁出訪邦交國「拓展國際空間」，專機要停美國本土加油被拒，「害」得他在空中「遨遊」繞道而行，成為笑談。

美國當初「重視中美合作」，一是利益所致；二是美國認為，通過中美合作、改革開放、融入國際社會、按照美國制訂的「國際規則」，中國就會走上被「和平演變」、被「顏色革命」、社會主義垮台的道路。為此，美國對中國進行多方面的滲透，在黨內外、經濟思想、文化教育、意識形態領域，培養了大批「代理人」和親美勢力。美國一直盼望着，有一天中國出現「蘇東解體」事件，中國大陸的所有成果，會被它一股腦兒收割。

然而這一天沒有到來，老美用盡洪荒之力推動也沒到來。相反，中國在堅持中國特色社會主義道路，堅決抗擊「和平演變」、「顏色革命」，清洗各方面的美國西方「代理人」和社會勢力的同時，經濟發展突飛猛進，國力厚植，駸駸然有超越之勢。美國絕望了、恐慌了，終於改變策略，要全方位與中國大打國運之戰！