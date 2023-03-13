近日最震撼的外交新聞，莫過於伊朗和沙特阿拉伯這對「中東宿敵」握手言和，宣布恢復外交關係，兩個月內重開雙方使館和代表機構。兩國同時感謝中國的斡旋和主持，高度讚揚中方為會談所作的努力。很明顯，這是中國外交的重大勝利，是勸和促談的成功示範，有人形容具有「里程碑意義」，一點也不誇張。最有趣的是，白宮在回應相關消息時陰陽怪氣，指美國「長期以來一直鼓勵直接對話和外交，以幫助緩解緊張局勢並降低衝突風險」；並暗指中國為了私利而尋求在世界各地獲得影響力及立足點。

中東民眾聽到這番話，必定忍俊不禁。中東地區一直被稱為火藥桶，從來沒有平靜過，除了因為有歷史和宗教問題，最主要還是美國為了石油利益而不斷從中搞鬼。來說是非者，就是是非人，為了私利而尋求獲得影響力及立足點的恰恰就是美國，它不是幫助緩解緊張局勢並降低衝突風險，而是不斷煽風點火挑起戰亂。伊拉克、敍利亞、阿富汗、巴勒斯坦，哪個不是滿目瘡痍？哪個沒有遭受美國禍害？

伊朗和沙特是中東兩個主要大國，美國如何惡意針對伊朗，全世界都知道，美國如何操控和利用沙特，全世界也很清楚。直至今天，美國還在挑撥離間，企圖促成沙特與以色列建交，以進一步孤立和圍堵伊朗。但令華府尷尬的是，沙特沒有繼續聽從其擺布，反而與宿敵伊朗冰釋前嫌，令老美顏面盡失，難怪白宮發言人的語氣有股酸溜溜的味道。

中美兩國最大分別是，美國製造戰亂，中國創造和平。過去許多國家或受到蒙蔽，或懾於淫威，長期被美國奴役和掠奪，敢怒不敢言。但這些年各國逐漸認清美國霸權的真面目，開始覺醒並尋找新出路，中國倡導的和平共處原則以及人類命運共同體，正是中東乃至世界各國的最佳出路。美國智庫也承認，中東或將迎來新時代，一個「後美國時代」的中東，中國毫無疑問是贏家。

當然，美國是不會甘心退出的，它必然還會維持在中東的軍事存在，必然還會利用以色列在中東製造事端，所以，伊朗和沙特握手言和，不代表中東從此太平無事。但不管怎麼說，美國霸權日益衰落是事實，美國在中東以及全球的影響力逐漸消退也是事實。老美再不認清形勢，改變霸道作風，遲早被世界唾棄。