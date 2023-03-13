接連有年邁的士司機發生嚴重交通意外，例如炮台山的「炮彈飛的」便導致4人受傷，當中兩人危殆，肇事司機85歲；甚至乎，早前有87歲的士司機短時間內3度發生意外。目前究竟有多少「七老八十」的士司機在道路上載客，並無正式統計，惟以筆者經驗觀之，乘搭10次的士，總有一半為上年紀司機。坊間要求運輸署制訂職業司機年齡上限，以及每年必須達到指定體檢要求，均屬合情合理，署方已不能再拖。

當然，年老的士司機通街都係，除了反映運輸署長久以來放任自流，以及的士業界缺乏年輕人入行，更反映本港的退休保障制度形同虛設。別說現時七、八十歲的長者，年輕時根本沒有退休保障制度，即使港府於2000年底推出強積金，但是回報低、手續費高昂、無法抗通脹等弊端，廿多年來一樣沒有改善。

有工會早前進行調查，近九成半受訪者指去年強積金結餘出現虧蝕；逾八成不滿意強積金回報；逾八成半認為強積金未能應付退休生活開支。不滿意回報的主因，約有七成為「蝕錢」，其次是「跑輸通脹」和「管理費高蠶食回報」，可見港府欲藉強積金讓市民退休安老不切實際，不過是推卸社會責任的遮羞布罷了。

事實上，當年的打工仔，現在不少人到了65歲退休之齡，滾存的強積金僅有數十萬元。香港人愈來愈長壽，人口老化嚴重，男女性平均壽命皆超過80歲。試問區區數十萬元，基層人士若不繼續工作，如何度過餘下的漫漫長路？揸的士是自由職業，只要及早考取車牌，即使年屆80多歲，向的士行租車絕對不會受到阻撓。歸根究柢，香港之所以周街「高齡馬路炸彈」，深層原因絕對同港府欠缺退休保障脫不了關係。