伊朗和沙特阿拉伯的恩怨情仇持續多年，任誰也講不清孰對孰錯，旁人要想讓這對冤家重修舊好，更是難乎其難。唯獨今日的中國有此能耐，早前伊沙兩國代表在中央外事工作委員會辦公室主任王毅見證下，終於捐棄前嫌，簽下復交協議。世界上別國做不來的事，中方出馬便水到渠成。

和解協議的簽署地點、時間，都充分反映出伊沙兩國對中方感激之情。協議的簽署地點在北京，簽署日子還特意選在兩會期間，習近平第3度當選中國國家主席的當天。

近數十年，人們常掛口邊，說中東是世界第一大火藥庫，雖然華盛頓政府曾經在海灣各國斡旋，但情況愈弄愈糟。美國跟伊朗的關係已近乎無法修補，跟昔日盟友沙特阿拉伯也是漸行漸遠。所謂失道寡助，山姆大叔卻不但寡助，而且愈趨寡友，他乃自作自受，也是怨不得誰。

今趟中國充當魯仲連，調解伊沙兩國矛盾，也只是小試牛刀。有此先例，全球各國對中國信心大增，接下來北京就可以再下一城，拉攏俄羅斯和烏克蘭開展談判。世上愚癡者多，至今仍有不少人批評中國，說北京口宣重視和平，但對主動發起戰爭的俄羅斯偏生處處留情，不願意公開譴責。其實，人際關係是藝術，國際關係更是藝術，操持起來，既要講理，亦要講情，進退之間更須拿捏恰當，不能像蠻牛般亂衝亂闖。

聯合國安理會五大常任理事國，美、英、法三國已經連成一線，跟俄羅斯幾乎再沒說話餘地。在這當兒，如果中國不保持中立，讓俄國覺得仍可信賴，試問將來還有誰可以居中協調，撮合俄烏談判？中國的苦心和外交智慧，可不是那些蠢貨們所能明白的。