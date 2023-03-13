英格蘭足球名宿連尼加在Twitter批評英國政府的難民政策，換來英國廣播公司（BBC）發聲明，指其在社交媒體的活動違反指引，將暫時「封咪」不會主持該台的足球節目《每日大戰》，旋即引來節目其他主持人包括名宿舒利亞及伊恩胡禮罷工。英國政府經常發表報告指香港喪失民主自由，誰才是真正的容不下異見，已是顯而易見，不必出動VAR也能定奪。

英國政府早前提出立法容許當局扣留乘小艇到當地的偷渡者，並在數周內遣返母國或第三國。對於英國進一步堵截非法入境者尋求庇護，聯合國難民署也批評法案違反《難民公約》，作為英方喉舌的BBC不見有撲出來飛剷，反觀連尼加批評這是針對最弱勢群體的殘酷政策，形容手段與1930年代的德國相似、不合時宜，就被瞄準上五寸下五寸狠狠落腳，如此踢法不可謂不「黃魚」。

報道指執政保守黨多名成員批評連尼加的言論，內政大臣柏斐文更指他的言論冒犯。然而，「假如自由真有甚麼意義，那就是指把人們不想聽的說給他們聽。」原來BBC只是將前員工、著名作家奧威爾的名言刻在總部大樓，實際做的卻是另一回事，實在貽笑大方。

對於時下不少人喜化身時事評論員，本欄一向不贊同，惟有別於某香港導演因其導演身份獲邀出席外國影展，竟在影展記者會大講對極權、獨裁者的看法，連尼加並無騎劫BBC的足球節目，沒有在講波期間九唔搭八，他只是在推特批評政策，只要不觸犯法例，任何人也可在其社交帳號抒發己見，這是基本言論自由。英國政客、BBC開口閉口人權民主，連這麼基本要求也漠視，虧這班人還對香港民主自由說三道四，球僮指揮職業足球員該如何踢球，炮製這齣包了越位的鬧劇。