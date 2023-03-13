自從全面通關後，香港再次迎來大批海內外遊客，旅遊、零售、飲食等行業「久旱逢甘霖」，絕大部分市民對此是歡迎的。但社會總難免出現雜音或不愉快事件，例如有遊客投訴被店員冷漠對待，部分藥店涉嫌以欺詐手段銷售的情況再度出現。筆者認為，當前社會復甦的良好勢頭得來不易，各行業和市民都應倍加珍惜，共同守護好香港作為「好客之都」的形象。

正所謂「破壞易，建設難」，在疫情封關前，受黑暴事件和別有用心人士針對遊客的衝擊行動影響，香港在內地以及其他地方的形象受到損害。因此在通關後，遊客一定會以「放大鏡」的形式去觀察香港人的待客之道，筆者就發現，有不少遊客在社交網站分享在香港遇到的暖心故事，例如遇到困難得到港人幫忙，亦有遊客在銅鑼灣某藥房疑似陷入「騙案」，所幸在海關跟進下獲全數退還金額，在表示感謝之餘，也說今後會繼續訪港。這些事件都提醒我們，必須小心維護旅遊秩序，對於少數的不法分子，政府必須嚴厲打擊，淨化旅遊環境，提升香港作為國際旅遊目的地形象，令海內外旅客遊玩更放心、更開心。

旅遊業發展對香港經濟的重要性毋庸置疑，重塑香港在世界的好客形象，大家都責無旁貸。特區政府正展開「你好，香港！」宣傳推廣活動，向全球展現香港的新魅力、新發展、新機遇，包括今年將舉辦一系列盛事，相信可吸引不少海內外遊客來港。但與此同時，香港社會各界都應出一分力，全民參與「說好香港故事」，一般市民都要在各自的崗位和生活上，多向海內外朋友說明香港實況，發揮好客精神，讓訪港旅客感受到香港人的好客之道，香港的旅遊業必定可重新興旺起來。