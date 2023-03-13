發展局局長甯漢豪表示，當局將修訂《保護海港條例》，為改善維港兩岸海濱的小型改善修葺工程拆牆鬆綁，還美麗海岸線於民。這一修例舉措無疑是遲來的春天，但願甯局長能不減當年在立法會理直氣壯直斥長毛般勇猛，把此修例畢其功於一役，造福全港市民。

維港兩岸由於歷史變遷和不斷發展的原因，令連接海濱的土地或因私人物業，或因不能遷移公共設施，或因不能再改建的出海各種管道或快速公路，導致回歸後雖經多個區議會反映居民意見，要求政府興建海濱行人走廊並予以連通，都無疾而終。已退休的規劃署前署長凌嘉勤還未升至署長、出席港島東區區議會時曾說：「規劃署和相關部門分港九兩組進行比賽，看誰可率先成功連接打通海濱行人走廊。」令時任區議會副主席的筆者充滿期待。但到他升任署長並及後退休了，該項比賽已無人過問了。關鍵的攔路虎，便是《保護海港條例》。每當工程設計牽涉到行人走廊接駁位需要極小型的地樁或極細範圍的填海建議，都被官家否決，形成維港兩岸行人走廊或海濱長廊如斷截禾蟲，親水文化猶如紙上談兵，白白浪費了美麗的維多利亞海港的日出日落撩人景色和寶貴的旅遊資源。

君不見，港島東區海濱長廊不通灣仔海濱，灣仔海濱又不能連接中西區，更遑論去到堅尼地城？東區區內無法跨過城市花園及和富中心等私人物業，西區海旁全無行人道設施，人車爭路，險象環生。君不見，維港南岸九龍城汽車渡海輪碼頭廢棄二十多年也不能改善，只因未能證明具「凌駕性公眾需要」的小型填海工程處處被阻。

維港兩岸本是「天生麗質難自棄」，無奈只因惡例一刀切難翻身，但願早日成功修例把龍接。