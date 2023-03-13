「同一個世界，同一個夢想」。各位，記得嗎？這是2008年北京奧運會嘅口號。中國人喺北京奧運會上實現了夢想，之不過仍有許多夢想有待實現。如今，中國又展現大國影響力，進一步彰顯中國喺國際舞台嘅風範！

呢！眾所皆知，沙特阿拉伯與伊朗兩國因宗教派別長期鬧得水火不容，關係錯綜複雜，伊朗更長期與海灣國家敵對，且喺美國嚴厲制裁下更形孤立。事實上，喺伊拉克和阿曼等國多次撮合下，沙伊兩國有過多次談判，但一直冇下文！如今喺中國斡旋下，雙方同意結束敵視並恢復外交關係。

德不孤，必有鄰。中國外交又一次大勝利，沙伊和好，除了令中東局勢出現重大變化，更展現中國係一個求和平、負責任嘅大國，亦引起外界關注中方喺該個向來屬於美國勢力範圍嘅地區之影響力！聯合國秘書長古特雷斯歡迎協議，指沙伊兩國睦鄰友好關係對波斯灣地區穩定至關重要。中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持沙伊兩國對話閉幕式，指今次協議為通過對話協商化解國家之間嘅矛盾分歧樹立典範，中方支持中東國家堅持戰略自主，擺脫外部干涉，真正把自己嘅前途命運掌握喺手中！

王毅的話，明眼人都知係說給美國聽的。凡事有因必有果，今次中國促成沙伊「一笑泯恩仇」亦有迹可尋。記得去年12月國家主席習近平訪問沙特阿拉伯，受到史無前例嘅歡迎，期間中、沙企業簽咗接近300億美元投資協議；而今年2月，伊朗總統萊希又國事訪問中國。阿哥，世上邊有無緣無故嘅愛和恨吖！美國經濟出現危機，唯一強勁就係國防預算愈來愈勁！美國實際上外強中乾，無論喺經濟發展或南海軍事問題上，都冇真正實力可以遏制中國。聽邊個講嘢，你識揀啦！