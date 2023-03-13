醫護人手流失、短缺，從來都不只是香港一個地方面對的問題，這是全球現象，香港近年雖然已多次增撥資源和增加醫護學額，但是情況依然，並在新冠疫情和港人外移的催化下，公立醫院的醫生和護士流失率更飆升到超過8%及一成的「危機」程度。全球化「搶人」和推出多項降低門檻、拆牆鬆綁的輸才措施，可以避免人才荒、公院負荷增、醫療服務質量轉差的惡性循環持續下去，但這亦不足夠，因醫護人才需求規劃，依靠的是精算而非「斷估」。

香港醫療系統長期缺人，政府早自上世紀便已持續進行對本地醫療人力統計調查，又於2019年委託港大進行醫療人力推算，2030年將欠缺1,610名醫生和3,679名註冊護士，到2040年進一步增至1,949名醫生和5,060名護士。醫院人手短缺，導致醫管局的8個項目的目標延期，多項醫療服務受影響，非緊急病人的手術輪候時間可能以年來計算。

政府除增加醫護學額外，亦接續修例放寬引入海外受訓醫生、牙醫、護士和護理院員工，以便補充醫院和院舍的醫護人員，避免影響整體醫療服務質素，但一直只在追落後，而近年的社會形態和市民外移情況，令原先對醫護人員的人力估算和人力補充措施有所滯後和「離地」，因而應重新評估校正，讓醫護的人力規劃更精準周延，讓市民的健康福祉更有保障。只有確切填補整體醫護人手缺口，才能解決目前公立醫院工作環境及工時長的問題。

須強調，密集出招不代表成效卓著，管治績效取決於新措施能否及何時可令醫護人手充足？提供符合社會所需的醫療服務？就此，政府應訂出明確的醫療服務和人手比例目標，再據此擬定相對應的財務、設施、行政配套，以及應變性的後備方案，確保中長期的供應到位穩定，讓市民有所準備、社會看見未來。

解決老問題不能再依靠老方法，而應有新思維、新創見和新辦法，通過醫療創新為防治病患帶來新希望，是解決醫療問題的力量。至於醫療創新，有三個主要領域：第一，是醫學科技；第二，是資訊科技；第三，是體制運作。這三個領域的結合，可讓醫療服務實現保障市民健康、改善病人體驗、減低財務負擔等三大目標，香港有需要在這方面提高其開創性和全局觀，並需基層醫療和私營醫療體系的深度合作參與。

政府不久前才強調在金融、創科等方面要「搶人才」，現時連醫療護理也加入「搶人大軍」，這雖展示政府的果斷和決心，但社會是複雜的，醫療人力規劃更是極端複雜，既沒有通用模式，亦未有界定性的標準，加以若以單一辦法去處理所有問題是不妥切的，還需要實事求是研究醫護界的人力實況，適量引來人才以補充醫護界的實力和動力。