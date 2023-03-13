正論：公院崩壞如重症　改革醫療不留情

最近城中最熱門話題，莫如公立醫院連番墮物意外，愈揭愈不可思議，由手術燈到假天花，位置無孔不入，無論是病人或職員都隨時受害，本來醫院應該是安全地方，卻讓人擔心自身安全，而且像傳染病，多個聯網都有類似事件，而且有迹象非一日之寒，只是過往未受重視，今時今日陸續揭發，引起大眾注意，才會公諸於世。

昨日一日又有兩宗醜聞事件曝光，首先是明愛醫院，病人投訴病房提供的被單染有一大塊血漬，既礙眼亦不衞生，病人要求更換卻被拒絕，教人百思不得其解，難道整個病房沒有額外的清潔被單可換，抑或是有人故意留難病人，擺出高高在上姿態，暗示入了公院便要有心理準備，對服務不能有合理要求？醫者應該有父母心，令病人擔驚受氣，對治療恐怕有不良影響。心態決定一切，若果把治病工廠化，缺乏關顧，病人淪為產品，難怪醫療事故不絕於耳。

另一單事故則是關於設備，大埔那打素醫院日前有病房床頭燈組件鬆脫及移位，幸沒有病人或職員受傷，院方安排檢查院內其他同類裝置。令人憂慮的是，每次都是出事後才匆匆忙忙調查補救，平日醫院保養去了哪裏？金玉其外，爛透其中，醫管局作為管理機構，絕對要清楚交代，各院事件是否偶然？到底是否要更換承辦商，否則事件沒完沒了，嚴重破壞醫院與病人的互相信任。

歸根究柢，政府把管理公院重任都交給醫管局，以為可以高枕無憂，怎料所託非人，醫管局僵化及山頭主義，正正是問題的根源。不知是哪個天才的主意，把醫院分開聯網，美其名資源可以互相共享，實際上有些醫院永遠都被忽視，遷就網內的龍頭醫院。將軍澳人口升了又升，直到現在還沒有提供產科，與區內需求嚴重脫節。西貢、將軍澳區人口增長率是全港第4，而處於15至49歲生育年齡嘅婦女則逾13萬人，將軍澳醫院僅提供產前檢查及產後護理，住院產科及新生嬰兒深切治療服務需跨區至觀塘聯合醫院，或者光顧昂貴的私家醫院。政府本傾向預留將軍澳醫院部分擴建範圍作婦產科，但醫管局卻以醫護人手，及該區分娩孕婦數量不足為由擱置計劃。

醫管局管理不善，未能善用資源亦沒有遠見，人口老化早已響起警號，本港多年來過分倚重公營醫療系統的後遺症，只會愈來愈嚴重，基層要使用公院服務，隨時等到死，像急症要輪候近10小時，專科要排三四五年，恐怕和等公屋上樓一樣，醫管局早應該和政府想辦法解決或紓緩，然而一拖再拖，上屆政府所謂制訂基層醫療健康藍圖框架，減輕公營醫療系統壓力，卻是交予下屆政府考慮，自己就拍拍屁股走人。

現屆政府口說改革，但還有4個月便滿了一年，有甚麼成績拿出來？反而是公院墮物事故層出不窮、遍地開花，比上屆「青出於藍、後來居上」。高官稱以預防為重、以社區為中心，達致重預防、早治療，但這些需要私家醫生配合才能有效運作，問題就是公私營的鴻溝，金錢是最大問題，投放更多資源推動基層社區醫療，那是否代表減省公院醫療預算？上月發表的財政預算案，果然在衞生醫療開支開刀，醫管局撥款錄10年來首次減少，醫管局本來都已經資源不均，再閂水喉恐怕只會更惡性循環，受累的最終都是病人。

人口老化是全世界共同面對的問題，但人家的醫療制度早已經未雨綢繆，台灣的全民健保為人稱譽，主要是推行多年，行之有效，其中一個主要關鍵就是強制，從出生開始就要投保。反觀香港所謂醫保，商討多年來，最終左改右改，雷聲大雨點小，以自願醫保形式出現，頂多是較優化的醫療保險，與全民保障沾不上關係，說要把病人從公營拉去私營，更加是癡心妄想。眼見現有醫療體系走向爆煲之路，醫衞局及醫管局現在卻忙於為連串墮物事故「拆彈」，恐怕真正的醫療改革，在這5年任期都難有寸進。

沉船當然會引起跳船潮，公立醫院連基本工作安全也成疑問，加上長久以來人手不足，出錯機會大增，誰都不想成為病態醫療制度下的犧牲品，投向私營機構趨勢一發不可收拾。醫護人手流失只會愈來愈嚴重，引入海外醫生又受到極大阻力，保護主義根深柢固，說是搶人才，若果真的是開放海外醫生來港執業，可以自由選擇，有能力的會擇木而棲，私營機構壓力較細，收入更豐厚，有誰會來蹚公立醫院的渾水？

醫療體系病了，百病叢生，而且病得不輕，病入膏肓，腫瘤擴散至各部位，不適合做微創手術，需要大刀闊斧，大膽改革，面對阻力更加不要退縮，長痛不如短痛，短暫陣痛可以換來病人的福祉。首先開刀的應該是比白色巨塔更故步自封的醫管局，現在淪為管醫局，最起碼是減少一些動口動筆，指手畫腳搞政治的行政冗員，挽留動手救人的前線，年薪5、600萬元負責出來道歉的筍工，今時今日財赤的香港負擔不了吧。