功夫茶：實習一年強留人　明益公僕玩市民

俗語話︰「牙痛慘過大病！」雖則絕大部分牙痛都唔會危害性命，但有經驗嘅看官們都知道，一旦牙痛，即能體會咩叫「萬箭穿心」同「寢食難安」！不幸地，本港現時牙醫緊缺，睇牙唔單止收費昂貴，而且唔係想睇就即刻睇到，好多時都要預約排期。殊不知，就喺呢個人手緊張嘅時刻，港府忽然建議本地牙科畢業生必須喺公營醫療機構實習一年，才可以正式註冊，又考慮規定畢業生要喺指定機構服務一定年期，隨即惹來各界反彈！

呢嗱！如果呢個建議係針對其他醫學專科嘅畢業生呢，相信未必惹來咁大反對聲音，之但係牙科嘅情況比較特殊。特殊之處唔在於學科本身，而係現時政府提供嘅牙科服務，對象可以話係以公務員為主；數十間政府牙科診所之中，有提供街症服務嘅診所寥寥可數；就算有，都唔係全日開放街症服務，而係每星期只有一至兩日嘅半晝會睇街症，仲僅限於止痛同脫牙；至於洗牙、補牙、杜牙根之類嘅護理同治療，除非係小學生或特殊社群，普通人真係諗都唔使諗！

當局強制牙科畢業生喺公營醫療機構服務一段時間，相當於延遲咗牙科畢業生投身私營市場，假如話現時私營牙醫服務充沛甚或過剩，查實對市民影響都唔太大。之不過，根據香港牙醫管理委員會資料，本港現時僅約有2,700名牙醫，以人口計，即係每一萬人口先得3.7名牙醫，遠低於其他發達地區。呢個情況下，當局嘅建議難免畀人覺得，港府為咗照顧公務員，不惜掠奪市民嘅資源。

面對各界炮轟，有衞生官員強調，喺公營牙科服務補缺之後，就會檢討點樣改善服務，同時亦可以幫助到啲弱勢社群；至於點幫、會唔會同步增加公眾服務呢，官員就未有回應。講真，假如行得正企得正、心中無愧，又使乜私私縮縮呢？講清楚會點樣增加公眾服務，點樣平衡市民需要，坊間自然就冇咁多反對聲音；就係因為官員經常迴避問題，先造成市民同港府之間出現隔閡。

當局建議嘅另一個爭議點係，「實習一年」究竟為咗乜？純粹想補缺，搵個名堂出嚟強行留人？畢竟牙科本身要讀6年，期間包含咗實習時間，呢個制度一直以嚟都行之有效，培訓出無數出色牙醫，無啦啦要畢業生實習多一年先可以註冊，唔通現行制度有問題？咁問題又出喺邊？如果純粹為留人，就算一樣係喺公營診所工作，實習同註冊牙醫嘅待遇可以差好遠，即係變相要畢業生做一年廉價勞工？

講到底，牙醫不足咪認認真真加強海外招聘，增撥資源加大培訓囉！想加強公營牙科服務，咪提升待遇吸引畢業生囉！諗咁多奇怪招數，啲準牙醫睇見，覺得不安之餘，玩吓手轉科唔讀，最終咪兩敗俱傷，咁又何苦呢？