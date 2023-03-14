世界視線：中東和解美無奈　中國順勢加把力

沙特阿拉伯與伊朗近日在中國斡旋下和解，地緣政治的意義便是沙特、伊朗、中國與俄羅斯的四方合作。四方背後還有各自在區域內外的支持者和相關勢力，這便是一大片超出區域以外的政治與經濟合作。

一是推翻美英法在中東殘餘殖民體制與勢力。二是復興伊斯蘭教的文明與政治經濟，遜尼派與什葉派聯手，轉仇敵為夥伴，化干戈為建設。三是振奮阿拉伯民族。沙特與埃及協力便是平復阿拉伯半島至北非阿拉伯諸國的關係，有機會平復「顏色革命」帶來的20年動亂。阿爾及利亞、摩洛哥、突尼斯、利比亞也可與沙特、埃及重新部署北非的和平與發展。四是中國與俄羅斯必然成為中東各國的親密夥伴，中國提供工業能力、技術與投資，俄羅斯保證中東與北非的糧食和武器供應、安全保障，一起替代美國在中東、北非的政軍勢力。

英、法及歐盟在中東已沒有多大影響力，相信只求中東和平來保障歐盟東南隅的安穩。沙特與伊朗的和解，可引伸到伊朗核協議的重開，六國協議中的中俄應偏向伊朗，德法一直在積極反對美國的單邊撕約。在新的形勢下，德法應會加緊與伊朗協調，尋求重建協議，伊朗在與沙特和解後，相信亦尋求德法支持，用協議重開來取消聯合國安理會的制裁，還伊朗一個發展的和平環境，只是美國不易贊同，英國是美國附從，不敢作反。

就美國而言，公開地不能不認許沙伊和解，底下卻大為震驚，但是它能逆轉和平趨勢嗎？沒法對伊朗作出任何經濟以外的制裁。沙特與伊朗和解，它的資金便不會用在與伊朗對抗的武裝勢力，土耳其亦大多見風使舵，不會干預。美國能做的是放任以色列攻擊伊朗，再掀中東戰火。可是，以色列右派政權在內受反保守政治勢力作反，在外抑制不了巴勒斯坦人民的反抗，自顧不暇。以色列與卡塔爾的建交，與中國的秘密協定，都不可能會在這個時刻在中東搗亂。美國面對中東的和解，盡是無奈而已。

中東和解，美歐的關係難免變化，烏克蘭戰爭怎樣打下去呢？單靠格魯吉亞的「顏色革命」，能在中亞、高加索地區製造混亂，打擊俄羅斯的南翼嗎？

中國在這個國際關鍵時刻的外交成就，應該是把國際形勢推至沒法再反覆的地步，這是時勢因素，抑或是孫子兵法的智慧？

研究所所長 陳文鴻