產評：爆雷幣策一團糟　美國禍水襲全球

美國硅谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）爆雷事件，接連有多家美國的地方銀行出事，迫使美國政府出手接管，以免動搖市場對銀行業的信心；而由於全球不少新興初創企業都與SVB的存貸業務相關，「火燒連環船」下，歐、亞市場亦風聲鶴唳，英國政府更承認，要促使當地大型銀行幫手「救火」。看來，SVB爆雷事件尚會在國際間蔓延，更有機會打亂聯儲局加息抗通脹的步速，令貨幣政策變得一團糟，市場陷入混亂狀態，最終只會迫使全球加快「去美元化」，與美國禍水「脫鈎」！

震撼全球金融業的SVB銀行爆雷，已成為2008年金融危機以來最大宗的銀行倒閉事件，在短時間內就獲美國監管機構關閉並接管，反映事件確實在引發骨牌效應，白宮得從速行事以免情況急劇惡化致引發金融系統性風險。事實上，信心是銀行體系穩定的根本，一家擁有40年歷史、坐擁逾1.6萬億元資產的美國銀行，短短幾日就倒閉，對全球金融界的震撼程度，實不亞於當年的雷曼事件。

美國3大財金部門聯手迅速接管SVB，確認可於昨起提取所有存款，而英國政府亦承認，SVB英國子公司一旦出事可能令當地一些最具戰略意義的公司破產，故促使金融巨企出手當白武士「啃下」。英、美政府非一般的處理手法，足見事件的影響非比尋常，蝴蝶效應不容低估。

SVB爆雷茲事體大，主要是其除了提供傳統銀行服務之外，還向風險較大的初創企業貸款業務傾斜，是美國初創企業的主要融資服務提供者，更被喻為硅谷金融界的「左心室」！例如全球第二大穩定幣USDC的發行商CIRCLE，據報就有33億美元現金儲備存於SVB。以目前美國資本市場的科技泡沫仍然高企，一旦爆發更大規模的倒閉事件，對美國的打擊絕不只是金融一瓣，對科創企業的資金安全及融資渠道，顯然也會是一場噩夢！

說到底，美國長年靠舉債度日，新冠疫情更祭出無限量寬天量放水，不少熱錢流往加密貨幣及初創企業，到前年底聯儲局錯判物價形勢，致通脹失控狂飆，去年來得激進加息挽信用，收水效應去年先引爆幣圈泡沫，如今輪到初創與金融業。本來聯儲局3月準備加息，可是如今好大機會要避風頭調減加息幅度，甚至要暫停加息，變相打亂了美國幣策正常化的進度，令全球都無所適從。美國的金融不穩與經濟衰退風險，頓成為全球經濟的最大隱患。

昨日中港股市高收，非美貨幣做好，並不讓人意外，皆因美國經濟的爛透程度，正促使更多資金東來布局，免被美國「禍水」拖累。上周沙特阿拉伯與伊朗在北京簽署恢復外交關係儀式，也在向外宣布美國淡出中東後，中東局勢正釀巨變，未來產油國將向全球最大需求國的中國靠攏，勢將加快已運作數十載的「油金體系」思變。

此時此刻SVB爆雷，如向美國金融多補一刀，所謂「種瓜得瓜」，惡果自受！這場百年大變局，好戲還在後頭！