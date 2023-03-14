正論：罪案關進籠子裏　豈能放任假難民

香港還是不是一個宜居城市？從移民數字不斷上升觀之，市民用腳投票，彰彰明甚。導致今日局面，原因固然是多方面，但其中一個不能否定的原因，肯定是香港治安日益敗壞，而港府效婦人之仁，縱容假難民作奸犯科，最是令人痛心疾首。東方傳媒機構為民喉舌，拋磚引玉，建議將丟空的隔離設施闢作禁閉式難民營，將假難民集中管理，再按法律程序盡快遞解出境，真正做到將罪案關進籠子裏。

防疫措施告一段落，隔離設施丟空，坊間一直討論如何善用這些設施，包括改作青年宿舍、社福用途等，莫衷一是。其實，部分隔離設施位置偏遠，並不適合作為住屋用途，與其繼續就用途問題不斷蹉跎，本報在此有大膽且可行建議提出，就是將竹篙灣隔離設施稍加改建，加設圍牆，變成專門接收假難民的禁閉式難民營，並由多個紀律部隊共同管理，確保安全有序。

正如學者和立法會議員指出，設立禁閉式設施作為接收假難民的過渡性安排絕對可行，情況有如以前的越南難民營一樣，西方國家也有類似設施接收難民，符合人權和法律。事實上，這些年來觸犯法例的假難民有增無減，以致懲教署羈留設施也有人滿之患，將竹篙灣改建誰曰不宜？尤其該處山明水秀，空氣清新，兼且遠離人煙，絕對是難民營的最佳選址。

數字不會說謊。去年有687名持「行街紙」的非華裔人士犯案被捕，部分更牽涉黑幫活動。截至2021年底，仍有逾1.4萬名免遣返聲請人在港居住，當中九成九不符合難民資格，卻濫用聲請和上訴程序不斷延期留港，對本港財政開支構成沉重負擔。港府於2012/13至2021/22的10個年度內，涉及假難民的開支高達85億元，若將有關公帑用於扶貧安老，可以造福多少基層，可想而知。要不是港府假仁假義，堅拒退出聯合國《禁止酷刑公約》，對假難民無任歡迎，納稅人何至於淪為冤大頭？本港治安何至於變得烏煙瘴氣？

說香港治安敗壞絕非無的放矢，只消打開報紙，假難民各類犯罪的新聞無日無之，小至打黑工，大至殺人擄掠、謀財害命、走私販毒、打家劫舍，統統都有他們的身影。例如執法部門日前搗破一個進行店舖盜竊再將贓物轉售圖利的越南犯罪集團，被捕人士之中，3人為持「行街紙」的假難民；又如當局數日前於九龍城進行反毒品行動，一名尼日利亞裔持「行街紙」假難民竟被搜出8公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮，估計市值約470萬元，令人咋舌。

上述例子只是冰山一角。油麻地、元朗、尖沙咀等南亞假難民盤根錯節之地，多次發生劈友仇殺血案，假難民左手被斬甩有之，當場被斬死又有之，大多數血案背後都涉及黑幫販毒利益問題，證明假難民與本地黑幫互相勾結，已成本港最大治安毒瘤。

最經典是去年6月的南亞兵團中環槍擊案，同樣疑因黑幫毒品及非法賭檔利益分贓不均引發，涉案槍枝至今仍未尋獲。至於南亞兵團涉及的劫案不絕如縷，有的連老弱傷殘的開飯錢都不放過，部分案件更導致市民傷亡，更是令人憤慨。

犯了法的假難民固然必須關押，但目前最大的問題是，假難民濫用聲請機制滯港，期間勾結本地黑幫進行各類不法活動，市民生命財產毫無保障，嚴重損害本港治安。由此可見，惟有將罪案及早關進籠子裏，不許假難民持「行街紙」外出，才能標本兼治。蒼蠅不叮無縫的蛋，正是港府對假難民中門大開，放任自流，才會衍生這麼多治安問題。當假難民知道來港後必須關進禁閉式設施，不會有利可圖，便不會選擇來港，這樣才能從長遠徹底解決假難民問題。

東方屹立香港數十年，作為傳媒界的中流砥柱，一直不平則鳴，為民發聲，更不吝出謀獻策，期望港府施政更貼合大眾要求，為推動社會繁榮穩定出一分力。隨着社會復常，隔離設施已完成使命，是時候因時制宜，更好地利用這些設施。將之闢作關閉假難民的地方絕對有利治安和民生，相關財政支出亦肯定不會比現在每年狂燒十多億元為多，卻可從根本上遏止假難民湧港和滯港。

凡事豫則立，不豫則廢。假難民問題困擾香港已有很多年，既是財政包袱，更是萬惡之源。現在就看港府是否有新思維和胸襟接受意見，果斷設立禁閉式難民營，剷除毒瘤，改善治安，真正讓香港人安居樂業！