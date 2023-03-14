功夫茶：免試註冊須謹慎　切勿心急亂招人

公立醫院醫護人手荒十年如一日，即使關乎人命，歷屆政府依然唔嗲唔吊，提出過唔少建議，最後都不了了之。咁人呢，只係得一對手啫，面對排山倒海而來嘅工作量，再能幹都做唔切啦；於是乎，本港嘅公營醫療體系就愈做愈差，隱隱約約有崩潰之勢。危機殺到埋身，再裝睡遲早變長眠，港府近排終於醒覺，提議修訂《護士註冊條例》。

是咁的︰當局提出修訂《護士註冊條例》，目標相當清晰，就係為引入非本地培訓嘅護士鋪路；現時兩大建議，分別係容許非本地培訓護士免除執業資格試有限度執業，主要喺當局認可嘅護士學校持牌院舍同埋護養院等機構工作；又或者喺衞生署、醫管局等地方全職執業滿一定年期，並獲得僱用機構認可表現之後，免試正式註冊。就咁聽，好似都幾有吸引力，理論上係可以招攬到一批外地護士「強勢加盟」；之但係大家都明白，凡係新政策，細節先係關鍵，正所謂「一子錯，滿盤皆落索」，稍有含糊或不察，好容易釀成災難，應該再聽吓各界意見點講先！

呢嗱！有學者尋日喺大氣電波上表示，當局計劃引入外地護士，對紓緩人手短缺係有一定幫助，但建議中提到嘅「獲得僱用機構認可」，查實係有隱憂。啱㗎！每個人都有自己一套標準，呢個標準又唔一定符合官方標準，假如當局唔提出一套統一且仔細嘅審核方式，唔單止僱主僱員無所適從，仲有可能出現過鬆或過嚴嘅情況；講句唔好聽，假如出咗事，咁當局係咪會將責任推畀負責審核表現嘅僱主？如果係，僱主咪好大責任！所以，學者提出應該統一由護士管理局把關，咁先可以確保專業質素。

學者又認為，當局應該設立認可院校名單，要求申請人要有推薦信，同埋申報喺當地執業時，有冇護理違規紀錄等。嘩！呢個建議大有吸取教訓嘅意味；畢竟決策局唔肯做好決策，出咗事就賴落執行機關嘅例子，比比皆是！學者仲點出，外地護士之所以執業試合格率持續偏低，原因係未能掌握本港嘅社會文化、醫療運作等；對於院舍護士嚟講，了解病人嘅文化好重要，所以當局應認真考慮係咪完全豁免所有考試。另外，亦有議員擔心修例會衝擊本地護士嘅就業機會，促請當局承諾會全數聘請本地培訓護士，同時加強培訓本地護士等。

講到呢度，大家係咪覺得學者同議員嘅建議都好有道理呢！查實凡事都有兩面，之所以覺得有道理，原因在於當局考慮唔夠謹慎，一味心急招人，往往未做好全盤考慮，亦冇提出具體細節釋除各界疑慮，就倉促提出建議。坊間似乎對港府做事方式都慣晒，惟有行多步，出嚟發表意見。之不過，再好嘅建議，港府會唔會聆聽同接納呢，大家拭目以待啦！