娛圈單打：重演世紀一拖　鋒菲真愛如初

天后王菲和小11歲的謝霆鋒自1999年世紀一拖公開關係之後，經歷離離合合，直到2014年世紀復合，轟動兩岸三地。這對神仙眷侶此後十分低調，早前更多次傳出分手，內地網民甚至言之鑿鑿，指王菲疑因情變衝出餐廳掩面痛哭。然而，隨着日前兩人高調現身北京機場，紮上孖辮仔的王菲輕拖愛郎重演世紀一幕，所有分手傳聞不攻自破，令人感嘆：「係愛呀，哈利！」

此前鋒菲已有種種晒愛迹象，包括霆鋒新年時晒出滑雪照片，護目鏡倒影出疑似王菲揸機拍攝；加上王菲私人社交網與霆鋒敷面膜的照片忽然流出，更令外界堅信二人打風都打唔甩。現在再在眾目睽睽之下拖手合體，等於叫全世界的好事之徒收聲，鋒菲情定今生！

本欄去年底都寫過「等到風景看透 鋒菲細水長流」，力指《紅豆》歌詞：「等到風景都看透，也許你會陪我看細水長流」正是天后對愛情執着的心聲。鋒菲由相愛到相分再走在一起，肯定已有一套不足為外人道的相處模式，根本不可能輕言分手。

當然，二人忽然高調，必定惹來口痕友「博宣傳」的閒言閒語。王菲早就上岸，不拍戲也不出唱片，齋拍廣告或出內地騷已夠食過世。反觀霆鋒仍處於當打年紀，除了拍戲，更開設電影後期製作公司，甚至做過「大廚」，百足咁多爪。湊巧的是，他今年將有重頭新戲《海關戰線》上映，兼任動作指導，而且首度與張學友合作，隆重視之自不待言。

正如王菲閨蜜劉嘉玲話齋，情侶之間拖手有乜出奇。那麼，女朋友幫愛郎拚事業谷宣傳，又有乜出奇？