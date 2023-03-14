在中國的推動下，中東開啟沙特阿拉伯與伊朗的和解。或許由這樣的和解進而地區的政治穩定與經濟發展需時，美國與以色列應該不願區域在沙特與伊朗的領導下和平發展，使它們沒法再有霸權擴張，但有中國與俄羅斯的加持，美、以相信沒法扭轉區域和平的趨勢，而且有可能產生骨牌效應，改變中東、北非以至國際的大勢。中國變帶來世界變，世界變促使中國變，在這個過程裏，香港能不變嗎？

中央政府正在督促香港參與國家的發展，中東（包括阿拉伯國家的北非與伊斯蘭教的中亞）會是今後中國的重點，香港便不能不跟從。可是，香港政府與社會過往發展的通病是守株待兔，被動而不作為，按此傳統，香港難以參與國家在中東的發展，與中東各國合作。因此，香港要有所作為，依中央政府的要求，便是要在政策和資源投放方面主動投入，一是改變政府與社會的作用；二是要有戰略、有規劃，否則會變作陽奉陰違，錯失這個難得的歷史機遇。

特區政府要在特首政策組負責下，協助制訂香港在中東發展的戰略，主其事的不可能如推行一帶一路政策的行政層次和依賴貿易發展局，而應是商經局和運輸及物流局，且由財政司司長或副司長統領專責小組，把有關司局和署處以及證監會、統計處等組成制訂戰略與執行的組織力量，定期向中央政府和立法會報告政策進度。這方面的組織工作，相信沒有一、兩年難形成力量，中東的形勢發展和國家政策推進迅速，不馬上組織，難以為功。

政府要撥出經費推行有關中東的教育與培訓課程，通過本地的大學和私立學院及公務員學院落實，最佳的安排是倣效外國的例子，籌建有關中東研究的機構，公私合營，也同時推動有關中東的商會、專業組織的發展。由於社會與政府缺乏中東的認識，政府的大力推動和投入，是改變現時對中東無知和缺乏興趣的關鍵，不可能讓市場自發引導，國際上市場對開創新的發展往往乏力。香港政府幾十年的不作為，實際是落後於日、韓、台、星的主因。香港已錯失東南亞的發展先機，中東重建與發展的契機不容再失。

香港也應與灣區國家包括沙特建立雙邊與多邊的自由貿易協議，以此作為在中東的進軍突破口。事在人為，有作為才有機會，預早為計必勝於將來臨淵羨魚。