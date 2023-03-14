大陸對台工作總方針是「反獨促統」，不論是「反獨」還是「促統」，大陸都是主導力量、主要力量。台灣內部的「反獨」力量、支持「統一」的力量，只能是輔助力量，而且這些年都在急劇下降，台灣島內的「反獨」力量、支持「統一」的力量，在「台獨」和美國支持打壓下已經奄奄一息。

在此形勢下，大陸隔海「反獨」沒有問題，但要通過台灣內部力量「呼應促統」則十分困難，這個狀況對大陸「反獨促統」極為不利，「和統」固然極困難，「武統」台灣的過程中，「台獨」煽惑台灣「拚死抗拒」會更加慘烈，造成更大的傷亡和破壞。在「武統」拿下台灣後，穩定局勢、有效管治、兩岸融入祖國統一大家庭也將面臨艱險和複雜的局面。由此可知，中國統一不可久拖，拖得愈久，統一的力量在台灣內部愈被「台獨」和美國勢力滅除，美國愈可達到「毀滅台灣」的目的。

台灣民進黨是與生俱來的島內最大「台獨」勢力，它的發展是由小到大，它的黨綱就是要「台獨」。國民黨是與生俱來的追求統一的黨，它曾經比民進黨強大得多。上個世紀50年代到80年代，國民黨是「反台獨」的，美國和國民黨政權淵源甚深，視其為「正朔」，有長時期的「邦交關係」。不過，就是在那段時期，美國仍然以慣用的「政治平衡術」暗中支持自二戰結束後在台灣島內滋生的「台獨」勢力，為其提供政治保護。

這些「台獨」人物有不少是「親美公知」和政客，他們信奉美國價值觀，通過「民主選舉」推動「台獨」，在蔣經國時期他們經常竄回台灣搞「黨外運動」，挑戰「國民黨威權」。蔣經國晚年「開放黨禁」，他們合法化，民進黨通過實施「美式民主」上台推動「台獨」和「去中國化」，這兩招把主張「統一」的國民黨打得落花流水，所謂「統派」根本沒有還手之力。「台獨」分裂氣燄甚囂塵上，正中山姆大叔「以台制華」下懷也。