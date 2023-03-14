信言不美，美言不信。英格蘭足球名宿連尼加心直口快，日前在社交網批評英國政府處理難民問題的手段與納粹德國相似，結果被英國廣播公司（BBC）以違反指引為由暫停主持電視節目。這就奇怪了，英國不是一直宣揚言論自由嗎？連尼加發表個人意見也遭封殺，BBC到底有何標準？

如果連尼加所說的不是事實，BBC對其禁言也許還能理解。但實際上他並非無的放矢，相對於其他歐洲國家，英國接收的難民最少，難民政策卻最嚴厲。根據英國政府日前公布的「快速遞解出境」新規，當局不僅可以立即拘留非法移民，驅逐到盧旺達或其他第三國，並優先於當事人申請庇護的權利，更表明有關人士被驅逐出境後，將被禁止返回英國或尋求英國公民身份。連尼加認為「這是針對最弱勢群體的殘酷政策，手段與1930年代的德國相似，不合時宜」。他有說錯嗎？

BBC經常對中國造謠抹黑，還美其名曰新聞自由，現在連尼加只是反映事實，批評英國政府的難民政策不人道，BBC就無法容忍，這不是雙重標準又是甚麼？還是甄子丹說的對，西方媒體只是集中報道中國負面新聞，BBC、CNN從不報道中國真實的一面。

事實上，英國將尋求庇護的難民遣送盧旺達的做法早就引起各方非議，歐洲人權法庭曾經介入，聯合國難民署也批評法案違反《難民公約》。但英國政府一意孤行，內政大臣柏斐文甚至威脅可能退出《歐洲人權公約》，可見盎格魯撒克遜人是多麼傲慢。柏斐文還公開表示，低技術移民太多，還帶同大量親屬到英國，部分人不一定工作或者只從事低技能工作，對英國經濟增長沒有貢獻。說穿了，英國不是不歡迎移民，而是嫌貧愛富，他們平時宣稱的所謂人權公義，不過是騙人的鬼話。俄烏戰爭爆發後，數百萬烏克蘭難民湧往歐洲，最熱衷於拱火的英國反而接收最少難民，其虛偽可見一斑。

其實也不難理解，英國政府一向自私自利，近年通脹高企，經濟衰退，政壇動盪，社會分化，許多英國家庭的日子愈來愈難過，倫敦政客束手無策，只好炒作難民問題來轉移視線。也許只有香港那班黃絲才會將英國視為天堂，不少人放棄香港所有一切，攜家帶口投奔英爹，到埗後才知道英國「居大不易」，他們的待遇比難民好不了多少。